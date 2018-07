Und wenn ich all diese Jahre hinter mich gebracht habe, dann wird sich die unheimliche, unbeschreibliche dunkle Leere des Todes auf tun, und ich werde schließlich kopfüber hineinstürzen, hinab, immer tiefer hinab; und die Aussicht auf diesen Sturz, dieses Herausgerissenwerden, diese gewaltsame Trennung von Körper und Seele, die Abreise ins Unbekannte, nie Betretene, erfüllt mich mit tödlicher Angst und Niedergeschlagenheit. Das Leben, bei all seiner Qual und Verzweiflung über Verlust und Schuld, ist etwas Erregendes und Herrliches, weise darauf angelegt, uns zu unterhalten und zu erheben, voll Sympathie und Liebe, manchmal wie ein Gedicht oder ein hohes Wagnis, manchmal sehr edel und manchmal auch heiter, und was auch immer – wenn überhaupt etwas – danach kommen sollte, dieses Leben wird uns nie wieder beschieden sein.“ So schließt der letzte Roman von:

Rose Macaulay: „Tante Dot, das Kamel und ich“; aus dem Englischen von Walter Schürenberg; Claassen Verlag, Hamburg; 288 S., 16,50 DM.

Das Buch kam fast am gleichen Tag deutsch heraus, an dem Rose Macaulay, siebenundsiebzig Jahre alt, die Reise „ins Unbekannte“ antrat. Bei einer Frau wie sie darf man annehmen, daß sich die Angst, von der sie spricht, in späterem Alter gelegt hat. Sie war eine faszinierende Persönlichkeit, klug, witzig, exzentrisch, eine passionierte, aber agnostische Anhängerin der anglikanischen Hochkirche – und eine Meisterin des Stils. Sie blieb es vierzig Jahre lang.

Mit ihrer köstlich exzentrischen Tante Dot, deren Kamel und dem gelehrten Vater Chantry-Pigg macht sich Laurie auf eine Missionsreise in die Türkei. Während der Geistliche in erster Linie darauf aus ist, möglichst viele Seelen für seine Kirche zu gewinnen, tritt Tante Dot vor allem als eifrige Frauenrechtlerin auf, die übrigens auch ein Buch über die türkischen Frauen von heute schreiben will. Laurie soll es illustrieren.

Die Reise wird noch vergnüglicher durch zahlreise archäologische und theologische Exkurse. Aber Tante Dot und Vater Chantry-Pigg können der Versuchung nicht widerstehen, hinter den Eisernen Vorhang zu blicken. Sie verschwinden dahinter. Laurie bleibt mit dem inzwischen leicht geistesgestörten Kamel zurück – und mit ihrem Gewissen. Sie ist seit langem einem verheirateten Mann verbunden, und dies scheint ihr die letzte Erkenntnis der ehernen Ordnung, nach der sich der innerste Kern der geheimnisvollen Stadt Trapezunt zusammensetzt, zu verwehren. Auch der Tod des Geliebten bringt keine Lösung, und sie bleibt zurück in dem Bewußtsein, die Hölle gewonnen und Gott verloren zu haben, mehr noch, sie hat nun zwei Höllen: eine ohne Gott und eine ohne Liebe.

Ein merkwürdig rührendes Buch, dessen Witt nicht oberflächliche Glasur ist. Man könnte es auch einen Reiseroman nennen oder eine Satire auf die Religion, die Literaten und vieles andere – oder die Autobiographie einer jener exzentrischen Frauen, wie sie nur in England so gut gedeihen. Laurie und Tante Dot ist wohl Rose Macaulay selber – auf zwei Altersstufen. Es ist ein gelehrtes Buch, und es ist „Unterhaltungsliteratur“. Es gab seit drei Jahrzehnten so gut wie keine deutschen Übertragungen der Romane von Rose Macaulay, – hier ist ein lohnender Anfang gemacht.

Gretl Cameron