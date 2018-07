Der Bayerische Rundfunk bringt im I. Programm eine Sendereihe „Deutsche Gegenwart im Hörspiel“. Innerhalb von fünf Wochen werden drei Hörspiele gesendet, weder mit dem Ziel, neue Manuskripte vorzustellen noch etwa einen Extrakt des gegenwärtigen Hörspielschaffens zu bieten. Dafür wäre dieser Rahmen doch wohl entschieden zu eng. Der Zweck ist ein viel allgemeinerer, und dafür wird der dreimalige Anlaß ausreichen, wenn die folgenden Stücke so gut gewählt werden wie das erste.

Die Sendereihe will „zur Besinnung und zur Klärung beitragen“, indem sie Gelegenheit gibt, aus der Vergangenheit zu lernen, „um die Gegenwart mit schärferem Verstände beurteilen zu können“. Wie die Gegenwart aus der Vergangenheit hervorgegangen ist, so entwickelt sie ihrerseits schon in sich die entscheidenden Charakterzüge der kommenden Zeit. „Die Zukunft hat schon begonnen.“ Darum ist es wichtig, daß die Tatsachen der Vergangenheit nicht ad acta gelegt werden, weil sie uns vielleicht peinlich geworden sind oder weil wir unsere Ruhe haben wollen, solange sie uns vergönnt ist. Sondern es kommt gerade darauf an, unseren eigenen Erfahrungen und Erlebnissen ins Auge zu blicken, um auch für die Gegenwart einen klaren Blick zu behalten.

Das erste Hörspiel entsprach dieser Zwecksetzung vollkommen. Leopold Ahlsens „Philemon und Bands“ wurde im Mai 1955 vom Bayerischen Rundfunk urgesendet und mit dem „Hörspielpreis der Kriegsblinden“ ausgezeichnet. Ein Jahr später fand die Uraufführung der Bühnenfassung unter dem Titel „Die Bäume stehen draußen“ in den Münchener Kammerspielen statt. Die Geschichte von dem griechischen Ehepaar, das sich in Ehren mit- und aneinander alt geärgert hat, jetzt aber – im Kriegsjahr 1944 – ein stilles Beispiel menschlicher Größe gibt und darin gemeinsam untergeht, diese Geschichte enthält gleich drei Themen, die uns heute wie gestern und morgen dringend angehen: das Grauen des gnadenlosen Krieges, den Wettlauf zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit und den Trost der Gemeinsamkeit. Die Aktualität der beiden ersten ist klar, da der Krieg unsere Gegenwart als Schreckgespenst dauernd und drohend genug überschattet. Das dritte Thema scheint nicht minder aktuell, angesichts der zunehmenden Lockerung aller Beziehungen und des chimärischen Charakters selbst der modernen Ehe. „Philemon und Baucis“ – dieser Titel zeigt, daß jenes „dritte Thema“ eigentlich für den Dichter das Hauptthema des Stückes war: Und in der Tat ist es, bei Abwesenheit jeglicher Pathetik, ein fast apotheotischer Schluß, wenn Bauer Nikolaos, der zwei verwundete Deutsche vor den Partisanen versteckt hatte, gehenkt werden soll, und seine alte Xanthippe Marulja, seine Mitschuldige, die „Gnade“ ertrotzt, mit ihm zu sterben: wie da offenbar wird, daß Lebensgemeinschaft, sie sei so schlecht wie sie wolle, doch mehr ist als stumpfe Gewohnheit, daß es ein Mysterium des Zusammenwachsens in der äußersten Erprobung gibt. A-th

*

Es saß kürzlich ein Freundeskreis beisammen und lauschte erwartungsfroh dem neuen Hörspiel Günther Eichs, das den rätselhaften Titel „Die Stunde des Huflattichs führt. Mit Recht sind die Erwartungen, die sich an Jedes neue Werk dieses Dichters knüpfen, stets hochgespannt; hat er es doch wie kein Zweiter verstanden, der Kunstform des Hörspiels immer neue Motive und Akzente hinzuzufügen und ihr den ästhetischphilosophischen Rang zu verschaffen, der ihr heute gehört. Noch höher spannten sich die Erwartungen, als der Sender in einem kurzen Vorspruch den nicht allzu nervenstarken Hörern anheimstellte, vielleicht lieber Unterhaltungsmusik anzuschalten, da in der Stunde des Huflattichs besondere Anforderungen an ihre Standhaftigkeit gestellt würden – so oder ähnlich formuliert. Der Freundeskreis schaltete nicht um, er spannte seine Erwartungen um so höher! Wir wußten, daß es bei einem Eich aufs Ganze zu gehen pflegt, und wieder und wieder musterten während dieser Stunde einander die mißtrauischen Blicke, in denen die Frage stand: Merkst du denn etwas wirst du klug daraus, fällt bei dir der Groschen?

So blieb es bis zum Schluß, bei dem eine Art Atomexplosion alles durcheinander und zum Erliegen, oder auch – wie man meinen sollte – zu einer sinnvollen Aufschlüsselung brachte. Oder? Welcher Gebildete möchte bei einer so hochmodernen und poetodramatischen Darbietung am Schlüsse gestehen, daß er nichts verstanden habe? Welcher Rezensent möchte einsehen, daß er es nicht fertigbrächte, Handlung und Leitmotiv auch nur roh zu skizzieren! Es scheint, die Stunde des Huflattichs, der wohl ein Trümmerunkraut ist, ist halt auch die Stunde des Trümmerzustandes, in den menschlicher Unfug die Welt versetzt hat. So gibt es nur noch ganz seltsame Lebewesen, die einander, statt mit Namen, mit griechischen Buchstaben anreden. Sie leben ein Höhlendasein! Allerdings ist auch eine Gruppe normal sprechender Leute da, die mit Konservendosen hantieren, Schulaufgaben lernen und in sehr lockeren Szenenfolgen, in denen ungelöster Tiefsinn geistert, skizzenhafte Gesprächsfetzen führen.

Albdrücke vielleicht! Eich war von je der Mann der Träume. (Wie schmerzhaft klar und messerscharf aufschlußreich waren seine „Träume“, die ganze Rundfunkgebäude ins Wanken brachten und heute als Buch im Grundstein eines neuen Funkbaues eingemauert sind...) Eich ist über echte, tief angelegte Träume und Visionen zu nebulosen Albdrücken fortgeschritten. Zwielicht, Endzeitgekeuch, Nebelstrudel, Rätselgespinst, Huflattichdschungel und Fieberschauer apokalyptischer Ahnungen. Von einem Ort namens Ottobrunn ist häufig die Rede und davon, daß weder Fliegen noch Ratten am Leben sind; Gewitterangst ist am Werke, und daß einer nicht sterben kann, nicht einmal das! Und das alles hat natürlich eine Bedeutung. Eine sehr, sehr tiefe Bedeutung muß es wohl sein, so tief, daß ein normaler Hörer sich aber schon sehr den Kopf zerbrechen muß, um gut daran vorbeizuraten; und im übrigen wohl auch ein wenig enttäuscht ist, daß es so nervenzerrüttend gar nicht ist, wie der Vorsprach es andeutete.

Der Brunnen Eich hat heftig gebrodelt und in übergeflossen; das nächste Mal wird sein Wasser wieder frisch und eisenhaltig sein, MBS