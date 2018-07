W. J., Toronto, Ende November

Die kanadische Stadt Springhill besitzt das tiefste Bergwerk Nordamerikas. Seit 1834 lebt man hier von „König Kohle“. Aber bereits am 1. November 1956 büßten hier 39 Bergleute ihr Leben ein. Jetzt, zwei Jahre später, hat das gleiche Bergwerk – Cumberland No. 2 Colliery – wieder 74 Opfer gefordert.

Nicht nur ist der Kohlenbergbau sehr gefahrvoll, er ist für die Dominion Steel & Coal Co., die Eigentümerin von Cumberland No. 2, sehr verlustbringend. 1957 hatte das Bergwerk, das 900 Mann beschäftigt, ein Defizit von fast 400 000 Dollar! Es ist auch in unserer Zeit nicht üblich, daß ein Konzern „vom Defizit lebt“ – aber es gibt Ausnahmen, und eine solche ist die Cumberland No. 2 Colliery. Das Geschick der Stadt Springhill ist untrennbar mit diesem Kohlenbergwerk verbunden. Es ist das letzte des Ortes – ein Bergwerk wurde hier 1954 und ein anderes im Jahre 1956 gesperrt. Dies allein könnte die Dominion Steel & Coal Co. – kurz DOSCO genannt – nicht veranlassen, ein verlustbringendes Bergwerk offen zu halten. Ein Blick hinter die Kulissen gibt die Erklärung. DOSCO ist der Teil eines riesigen industriellen Imperiums, das von der kanadischen Regierung ständig große Aufträge erhält. Der Druck der verschiedenen Regierungsstellen zwang nun DOSCO, die Cumberland No. 2 Colliery offen zu halten – trotz des großen Defizites.

Gelingt es Springhill nicht, neue Industrien zu-, erhalten, dann wird der Ort wahrscheinlich Ghost Town, zur „Toten Stadt“. Schon spricht; man davon, daß es mit finanzieller Hilfe der Regierung angezeigt wäre, die Bergleute in andere Orte umzusiedeln. Denn der Kohlenbergbau in der Tiefe von mehr als 4000 Metern ist zu gefahrvoll undzwei, Katastrophen innerhalb von 24 Monaten sprechen für eine Schließung. Wie die Existenz von Springhill, so ist die Zukunft derkanadischen Kohlenbergwerke allgemein recht ungünstig. Meistens sind sie zu weit von den Industrie-, werken entfernt. Und Heizöl und Erdgas sind immer stärkere Konkurrenten. Im Reich der Kohle kriselt es – auch in Kanada!