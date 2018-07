Inhalt Seite 1 — Licht und Schatten der Frisia-Vorzugsaktien Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Zeit vom 24. November bis zum 10. Dezember 1958 läuft die Zeichnungsfrist für die 25 Mill. DM auf den Namen lautenden 6prozentigen nicht kumulativen Vorzugsaktien der Erdölwerke Frisia AG, Emden. Zum ersten Male nach dem Kriege werden Sparer aufgerufen, sich als Aktionäre an einer in Gründung und im Aufbau befindlichen Gesellschaft zu beteiligen. Angesichts der sehr großen Spartätigkeit ist es kein Wunder, wenn sich viele Sparer finden, die bereit sind, das nicht hinwegzuleugnende Risiko einer Neugründung zu tragen.

Nun ist der von der Frisia veröffentlichte Zeichnungsprospekt, der von der Deutschen Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – ebenfalls unterzeichnet wurde, nicht dazu angetan, breite Sparerschichten über die Rechte und Pflichten der künftigen Vorzugsaktionäre aufzuklären. Das wäre aber besonders in diesem Falle notwendig gewesen.

Zunächst darf festgehalten werden, daß die Gründung der Erdölwerke Frisia auf Initiative von Nationalrat Duttweiler und dem Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich, erfolgte. Duttweilers Organisation vertreibt in der Schweiz sehr billiges Benzin, zum Unwillen der großen internationalen Erdölkonzerne. Der gegen ihn betriebene Kampf geht soweit, daß versucht wird, Duttweiler von seinen Erdöl-Lieferanten abzuschneiden. Sein Gegenzug: der Bau einer eigenen Raffinerie. Nach schwierigen Vorverhandlungen soll er nun in Emden vonstatten gehen. Von seinem ursprünglichen Ziel, Tankstellen der Bundesrepublik mit billigem Benzin zu versorgen, ist Duttweiler weitgehend abgekommen, weil sich bei dieser Marschroute niemand fand, der bereit war, genügend Kapital zum Bau der Raffinerie zur Verfügung zu stellen. Geplant ist jetzt, vorwiegend Heizöl zu produzieren, das nicht auf den deutschen Markt kommen, sondern vorwiegend nach Skandinavien gehen dürfte. Benzin wird nur „Abfallprodukt“ sein und lediglich in beschränktem Umfange durch firmeneigene Tankstellen in der Bundesrepublik abgesetzt werden.

Das Grundkapital der Frisia (beträgt jetzt 0,5 Mill. DM) wird auf mindestens 40, höchstens 50 Mill. DM erhöht. Davon sind 25 Mill. DM Vorzugsaktien. Die restlichen 24,5 Mill. DM sind bereits von Rohöllieferanten und Abnehmern der Raffinerieprodukte sowie von sonstigen Interessenten fest gezeichnet worden.

Welche Rechte haben nun die Vorzugsaktionäre? Zunächst einmal erhalten sie bis zur Aufnahme des vollen Betriebes der Raffinerie, längstens aber bis zum 31.12.1960, ab 1.1.1959 6 v.H. Bauzinsen, die der 25prozentigen Kapitalertragsteuer unterliegen. Danach tritt bei der Gewinnverteilung folgende Regelung in Kraft: Vom Reingewinn (der Jahresabschluß wird von der Verwaltung festgestellt, kann also von der Hauptversammlung nicht geändert werden), erhalten die Vorzugsaktionäre einen Dividende bis zu 6 v. H. vorweg, sodann erhalten die Stammaktionäre 6 v. H., der dann noch eventuell verbleibende Rest wird auf Stamm- und Vorzugskapital gleichmäßig verteilt.

Wer also Frisia-Vorzugsaktien erwirbt, erhält kein Papier mit einer Dividendengarantie. Wird in einem Jahr einmal kein Gewinn erwirtschaftet, dann entfällt der Anspruch auf eine Dividende, und zwar endgültig. Nur bei kumulativen Vorzugsaktien werden die Dividendenansprüche vorgegangener Verlustjahre durch später eintretende Gewinne rückwirkend erfüllt. Die Gesellschaft erwartet zwar, daß sie schon im ersten Jahr; nach der Inbetriebnahme (voraussichtlich ab 1961) die für die Vorzugsaktien vorgesehene Vorzugsdividende erwirtschaften kann, aber das sind Prophezeiungen, die nicht unbedingt in Erfüllung zu gehen brauchen.

Niemand wird heute schon mit Sicherheit sagen können, wie sich eine Raffinerie rentieren wird, die heute erst auf dem Reißbrett steht und 1961 ihre Produktion aufnehmen soll. Neben vielen rein technischen Fragezeichen tritt die schwankende Marktlage, die durch langfristige Verträge immer nur zum Teil ausgeglichen werden kann. Das sind keine Unkenrufe, sondern Hinweise, die der Aktienzeichner bedenken muß, ehe er sich auf das Risiko einer Raffineriegründung einläßt. Außerdem muß er wissen, daß es den Stammaktionären nicht unbedingt darauf anzukommen braucht, bei der Frisia möglichst hohe Gewinne zu erwirtschaften. Ihr Geschäftsinteresse liegt auf einer anderen Ebene.