Vor sechzig Jahren starb in Berlin Theodor Fontane, Zeit genug, berühmt oder vergessen zu werden. Fontane ist keines von beiden. Seine Romane, seine Erzählungen und Balladen haben ihren festen Platz in der deutschen Dichtung, aber der Kreis derjenigen, die in ihm den Meister der deutschen Prosa verehren, ist verhältnismäßig klein je weiter wir nach Süden gehen, desto begrenzter wird er. Ihn zu erweitern, ist Ziel eines Buches, das anläßlich des sechzigsten Todestages erschien!

„Fontane damals and heute“, eine Auswahl aus den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“, herausgegeben von Hans-Ulrich Engel und Hans-Joachim Schlott-Kotschote; Verlag für internationalen Kulturaustausch, Berlin; 288 S., 12,80 DM.

Nach seiner Rückkehr aus England – und infolge dieses Aufenthaltes in England („Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen“) – hatte Fontane seine „Wanderungen“ Zu schreiben begonnen. Mehr als zwanzig Jahre vergingen, und es waren vier Bände geworden. Ohne bestimmte Absicht verfaßte der Plauderer Fontane ein Sammelwerk über seine geliebte Heimat, ein Buch, zu dessen Helden Kürbisse und Teltower Ruhende ebenso gehören wie Friedrich der Große, Paul Gerhardt oder der alte Schadow. Einzelne Figuren erstehen in plastischer Deutlichkeit. Anekdoten, Sagen und Spukgeschichten beleben die Landschaft. Fontane ist der Meister der Kritik aus liebendem Herzen.

Das Wesen einer Auswahl ist Unvollständigkeit; Jedes fehlende Kapitel ist zu bedauern. Aber die Herausgeber möchten „den ,Wanderungen‘ neue Freunde gewinnen, auch Leser, die ein allzu umfangreiches Buch vielleicht abschreckt“. Am Schluß eines jeden Kapitels haben sie kurze Abschnitte angefügt, die über die Gegenwart berichten. Außerdem ergänzen zehn ganzseitige Bildtafeln und ein „Verzeichnis der vom Standpunkt der Denkmalspflege bedeutenden Kirchen und Herrenhäuser der ehemaligen Provinz Brandenburg und Berlins nach dem Stand vom 1. April 1958“ den Band.

„Das Buch soll helfen, die Kirchen, Herrenhäuser, Gärten, Wälder und Seen der Mark im Gedächtnis der alten Generation zu erhalten und die Jugend mit den Stätten vertraut zu machen, die sie in nicht allzu ferner Zeit, wie wir hoffen, unbehindert besuchen kann“ heißt es im Vorwort; ich meine, es soll auch dazu dienen, die Jugend mit einem der besten deutschen Erzähler vertraut zu machen. R. v. G.