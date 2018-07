Inhalt Seite 1 — Modernisiertes neunzehntes Jahrhundert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Franz Schonauer

Die Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts ist das Stiefkind der deutschen Literaturwissenschaft und -geschichte. Dabei gibt es zahlreiche Darstellungen, die sich mit einzelnen Gestalten beschäftigen, und mustergültige Textausgaben. Was fehlt, sind Untersuchungen der spezifischen Epochenstruktur, ihr Niederschlag in den literarischen Zeugnissen und umgekehrt. Dieser Mangel erklärt sich aus der klassisch-romantischen Herkunft der Germanistik und zum andern aus der falschen historisch-politischen Einschätzung des neunzehnten Jahrhunderts. Es ist daher kein Zufall, daß fast alle wesentlichen Arbeiten zum Thema von marxistischer Seite stammen. Die Beiträge der offiziellen Wissenschaft sind entweder auf Grund ihres Alters (z. B. R. M. Meyer, Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts, die 1899 erschien) heute unbrauchbar oder auf Grund ihrer ideologischen Vorbelastung. (Hugo Bieber, Kampf um die Tradition). Die Behauptung, das neunzehnte Jahrhundert sei das unbekannteste unserer Geschichte, ist weit mehr als ein Aperçu.

Allein schon aus diesen Gründen besitzt das kürzlich erschienene Werk des jungen Frankfurter Literarwissenschaftlers Aktualität –

Walter Höllerer: „Zwischen Klassik und Moderne“; Ernst Klett Verlag, Stuttgart; 503 S., 24,80 DM.

Grob gesprochen geht Höllerers Buch von einer Antithese aus. Sie richtet sich gegen das Urteil Erich Auerbachs, die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts sei durchweg „jeanpaulisch-altfränkisch, handfest-bürgerlich“; die Geburtsstätte des modernen Romans und der modernen Lyrik sei Frankreich.

Höllerer schreibt in seiner Vorbemerkung: „Wenn der moderne Roman damals, mit Stendhal und Balzac, in Frankreich entstanden ist, so ist der Beginn des modernen Dramas bei Büchner, Grabbe, Nestroy (mit den Vorgängern Lenz und Kleist) in vielen Details und in den durchgehenden Baugesetzen ersichtlich; ein Beginn, auf den sich weitgehend die französische, amerikanische und deutsche Dramatik im darauffolgenden Jahrhundert beruft. – Die Berührungspunkte der deutschen Lyrik jener Jahre, zuweilen auch der Prosa, mit der beginnenden abendländischen Lyrik und Prosa der Moderne sind mannigfach.“

Dem interessanten heuristischen Ansatz entspricht auch das Buch, eine lesbar geschriebene Kombination aus Literarhistorie und Interpretation, bestechend durch die Präsenz, mit der der Autor die Fakten handhabt. Das knirschende Räderwerk wissenschaftlicher Beweisführung ist nirgends zu merken. Höllerer beschränkt sich auf die Zeit von 1832 (Todesjahr Goethes) bis 1856 (Todesjahr Heines); klug vermeidet er die Klippen der Epochenbezeichnung: der indifferente und daher beliebte Terminus „Übergangszeit“ läßt ihm genügend Spielraum für seine Interpretationen und für derart verschiedene Dichter wie Grabbe, Büchner, Heine, Gutzkow, Raimund, Nestroy, Niebergall einerseits und Immermann, Grillparzer, Droste, Mörike, Stifter andererseits. Auch die Methode Höllerers ist kombinatorisch (historisch-annalistisch, geistesgeschichtlich, soziologisch, psychologisch, stilkritisch, rhythmusanalytisch und semasiologisch).