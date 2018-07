Inhalt Seite 1 — Nicht der letzte Zornige Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Zorn der Dummen erfüllt die Welt“, sagte Bernanos einmal und versäumte die Ergänzung (die er freilich oft und oft anderweitig ausdrückte): Wie wenig der Zorn der Gerechten dagegen vermag! Dieser „Zorn der Gerechten“ tritt als Untertitel auf in dem Buch

Gerald Green: „Dr. Abelmann oder der Zorn der Gerechten“; Christian Wegner Verlag, Hamburg; 506 S., 16,80 DM.

Im amerikanischen Original hat der Roman den Titel The Last Angry Man, „Der letzte zornige Mann“. Dennoch ist es nicht eigentlich der Zorn, der das Hauptmotiv dieser großangelegten New Yorker Studie abgibt. Geschildert wird da das Leben eines bejahrten jüdischen Arztes, der sich im Kampf gegen die Widerwärtigkeiten des Lebens in den Negerslums aufreibt; und als Gegenstück und Spiegelbild schildert Green mit allerdings verhaltenem Zorn den Betrieb und die Betriebsamkeit der Schwätzer, Scharlatane, Schaumschläger und Parasiten, die sich auf der Lichtseite tummeln und ihre sterile, windige Scheinexistenz mit dem Argument rechtfertiget, daß sie „mit der Macht des Wortes (will sagen des Bluffs und der Propaganda) den Reichtum der Welt unter die Leute verteilten“.

Diese beiden Welten, die unechte, aber vergoldete, und die echte, aber harte und mühselige, bringt das Buch auf originelle Weise zusammen: eine große Agentur organisiert eine neue „Fernseh-Masche“, als deren Gegenstand und Figur der alte, sich im Dienst an der (höchst unwürdigen) Menschheit zu Tode rackernde Arzt Sam Abelmann dienen soll, der im finstersten Viertel von Brooklyn praktiziert. Er stirbt den smarten Managern dabei unter den Händen.

Es ist ein schönes und packendes Beispiel von Menschlichkeit und echter Menschenwürde, das hier aufgestellt wird und – ich erwähnte den Namen des großen Franzosen schon einmal – an. den berühmten Landpfarrer von Bernanos erinnert. Im Laufe einer Anzahl von Interviews, die der geplanten Fernsehsendung vorausgehen, wird das Leben dieses Mannes aufgerollt und mit vielen Mit- und Gegenspielern konfrontiert, die, alles in allem, ein recht trostloses Menschheitsbild liefern.

Der Autor hält sich dabei jedoch fern von billiger Schwarzweißmalerei. Sein Bericht geht nach holprig-amerikanischer Manier episch-journalistisch über Stock und Stein, und wer nicht in die Praktiken dieser Seite des amerikanischen Lebens eingeweiht ist, hat anfangs Mühe, mitzuhalten. Auch die verzwickten Zusammenhänge zwischen Industrien, Sendern, Agenturen, Produzenten sind nicht so leicht zu durchschauen. Aber der Bericht läuft sich ein und kommt zum Ende hin mehr und mehr auf mitreißende Touren, bis sich zuletzt das Bild zu einem überzeugenden Romanwerk abrundet, das seinen Platz in der Reihe schonungsloser Kritiken am amerikanischen Leben einnimmt.

Aber die Obersetzung... Ich weiß sattsam, wie schwer es ist, namentlich das Eindeutschen von lokalbedingten Spracheigentümlichkeiten, die sich gar nicht verpflanzen lassen. Zugegeben also, daß vieles in diesem Buch ungewöhnlich schwer übersetzbar ist. So mancher namhafte Übersetzer hat just mit Neger-Englisch und Slum-Idiom schon lächerlich Schiffbruch erlitten. Man muß schon Fingerspitzengefühl dafür haben, wie weit man mit dem bloßen grammatischen Abkürzungsstil gehen darf. Ein Rezept dafür gibt es nicht; nur – damit, stur Hackfleisch aus den Sätzen zu machen, ist es nicht getan.