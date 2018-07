Inhalt Seite 1 — Noch eine Chance Seite 2 Auf einer Seite lesen

When Man, proud Man, traverses. Space

To stars that seem to merit it,

This earth will seem a different place –

The Meek may yet inherit it.

Aus „Punch“

Wenn wilde Männer all ins Weltall eilen

Zu Sternen, welche funkelnd locken,