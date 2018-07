Inhalt Seite 1 — Österreichische Wertpapiere Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der vergangenen Woche wurde in Österreich eine neue Anleihe der Vorarlberger Illwerke AG aufgelegt. Ihre Verzinsung beläuft sich auf 7 v. H., ihr Ausgabekurs betrug 99 v.H. Das sind Konditionen, wie wir sie bei uns nicht mehr kennen. Wie mir von Wiener Banken mitgeteilt wurde, hatten sie erhebliche deutsche Vorausbestellungen vorliegen. Die deutschen Anleger wollten sich den für unsere Verhältnisse jetzt sehr lukrativen Zinsfuß nutzbar machen. Wie erwirbt der deutsche Sparer österreichische Anleihen? (Zu den österreichischen Aussichten vgl. Beitrag auf S. 19.)

Wer ausländische Wertpapiere erwirbt, meine verehrten Leser, hat vorweg drei Probleme zu klaren: Wie sieht es mit den Devisenbestimmungen aus? Welche zusätzlichen Spesen fallen an? Wie steht es mit der Steuer?

Nach den österreichischen Devisenbestimmungen sind Käufe österreichischer Wertpapiere durch Ausländer genehmigungspflichtig. Das braucht Sie als Käufer jedoch wenig zu kümmern, denn die Genehmigung beschafft Ihnen Ihre Bank. Dividenden und Zinsen können jeweils in der Währung des Besitzers ohne weiteres transferiert werden. Wenn Sie also österreichische Wertpapiere in einem Depot bei einer deutschen Bank liegen haben, werden Ihnen die Erträgnisse wie üblich in DM gutgeschrieben. Anders steht es dagegen beim Verkauf eines österreichischen Wertpapiers. Ist es im Kurs gestiegen und erzielen Sie deshalb einen Kursgewinn, dann ist der Rücktransfer der beim Kauf des Papiers gezahlten Summe ohne Schwierigkeiten möglich, aber nicht der des Kursgewinnes. Er verbleibt auf einem Schilling-Sperrkonto.

Sperr-Schillinge können verkauft werden, und zwar gegen frei konvertierbare Währungen (in diesem Falle US-Dollar, kanadische Dollar und freie Schweizer Franken). Durch diese Transaktion verliert man jedoch 3,6 bis 4 v. H. Außerdem können Sperr-Schillinge unter bestimmten Voraussetzungen in Österreich verbraucht werden.

Der nächste Punkt: Spesen. Hier sind exakte Angaben schwer möglich, weil, die Berechnung bei den Banken nicht einheitlich ist. Bei Aktien fallen zunächst einmal die inländischen Unkosten an. Dazu kommen normalerweise noch 0,8 bis 0,9 v. H. Zeichnen Sie österreichische Anleihen bei einer deutschen Bank, dann haben Sie oftmals überhaupt keine zusätzlichen Unkosten.

Und die Steuer? Die Dividenden unterliegen in Österreich einer Quellensteuer (unsere Kapitalertragsteuer) von 17,7 v. H. Da die Bundesrepublik und Österreich ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen haben, kann die Quellensteuer bei der deutschen Einkommensteuer angerechnet werden. Eine Rückerstattung ist jedoch nicht möglich. Diese Regelung ist gerade für alle diejenigen wichtig, die über Ihre Einkommensteuererklärung die in Deutschland einbehaltene Kapitalertragsteuer zurückfordern. Das ist hier nicht möglich.

Nun zur Frage: Was soll man in Österreich kaufen? Über die Renten wurde schon eingangs einiges gesagt, österreichische Anleihen bringen zur Zeit einen Zins von 7 v. H., es ist allerdings damit zu rechnen, daß er demnächst auf 6,5 v. H. sinken wird. Immerhin ist der Zinssatz recht reizvoll, wenn man bedenkt, daß die neuen deutschen Anleihen nur zu 5 1/2 v. H. aufgelegt werden. Im übrigen: Sinkt der Zins in Österreich, dann steigen die jetzt herauskommenden siebenprozentigen Anleihen im Kurs. Währungsbefürchtungen (Abwertung) braucht man im Augenblick zwar nicht zu haben, doch auf längere Sicht muß man die Dinge im Auge behalten.