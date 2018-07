Inhalt Seite 1 — Plädoyer für die Brüderlichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marianne Regensburger

Vor dreißig Jahren war man avantgardistisch und revolutionär. Nach einem Schlagwort stand sogar der Geist links – was zwar nicht ganz den, Tatsachen entsprach, aber immerhin eine weitverbreitete Wunschvorstellung ausdrückte. Heute dagegen trägt man eher neo-konservative Gesinnung zur Schau. Diese Feststellung gilt weit über unsere Grenzen hinaus.

Zugleich auch ist es modern geworden, sich von der Französischen Revolution zu distanzieren. Die Freiheit, die Gleichheit und die Brüderlichkeit, eine der Wurzeln, aus denen die moderne Demokratie erwuchs, seien Mißverständnisse vernunftgläubiger Aufklärer gewesen und hätten außerdem in der Praxis zum Totalitarismus geführt, wird behauptet. Gleichheit vor allem könne, solle, ja dürfe es nicht geben, sagen uns Ökonomen, Soziologen und Politiker, denn sie könne nur auf Kosten der Freiheit errungen werden.

Allerdings verschweigen die Anhänger solcher Theorien, daß die Freiheit, die sie meinen, zur Freiheit der Wenigen auf Kosten der Vielen werden kann. Im übrigen wird bei dieser Argumentation die Ungleichheit der Menschen als naturgegeben vorausgesetzt (wobei selbstverständlich die „anderen“, seien es nun die Neger, die Juden oder die Frauen, immer auch die Minderen sind), um die gesellschaftlichen Zustände zu verteidigen, die diese Ungleichheit überhaupt erst schaffen.

Die Geschichte der amerikanischen Neger, die der Holländer Schulte Nordholt vorlegt, ist erfreulicherweise ganz frei von diesen Modernismen:

J. W. Schulte Nordholt: „Das Volk, das im Finsteren wandelt“, eine Geschichte der Neger in Amerika, aus dem Holländischen von Bruno Loets; Carl Schünemann Verlag, Bremen; 336 S., 19,80 DM.

Der Autor steht auf der Seite der Unterdrückten und Gedemütigten. Das bedeutet allerdings nicht, daß er eine unsachliche oder gar sentimentale Geschichte der Neger in Amerika geschrieben habe. Wir erfahren in diesem Buch vom Preis eines Sklaven durch die Jahrhunderte – bis zur nur schätzungsweise feststellbaren Zahl der importierten Sklaven; von den ersten Protesten gegen die Sklaverei im amerikanischen Norden bis zu den Einzeikämpfen der Abolitionistenbewegung; vom Missouri-Kompromiß über Bürgerkrieg und Rekonstruktionszeit bis zu den Kämpfen des zwanzigsten Jahrhunderts. Wir erfahren alle Tatsachen, die zum Verständnis dessen unerläßlich, sind, was Gunnar Myrdal „Ein amerikanisches Dilemma“ genannt hat. Wir Loren von der berühmten Entscheidung des Obersten Bundesgerichts im Jahre 1896, derzufolge den Negern „separate but equal“, getrennte aber gleichwertige Kirchen, Schulen, Eisenbahn-, Autobus- und Kinositze und so weiter zugebilligt wurden – bis zur nicht weniger berühmten Entscheidung des Jahres 1954, derzufolge „getrennt“ niemals gleich bedeuten kann.