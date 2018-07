Inhalt Seite 1 — „Rot“ bleibt „rot“ und „schwarz“ bleibt „schwarz“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

München, Ende November

Es durfte nicht fehlen: das alte Weiblein. Tränenüberströmt, so wird berichtet, verließ es zu Heining bei Passau die Wahlkabine und beklagte sich bitterlich. So viele Namen (nämlich 160) hätten auf dem Papierbogen gestanden, nur der Mann, den sie doch unbedingt habe wählen wollen, sei nicht darunter gewesen: Konrad Adenauer. Sicherem Vernehmen nach soll das bei jeder Landtagswahl im Bundesgebiet schon vorgekommen sein. Kein Wunder also, daß die Geschichte jetzt auch in Bayern wieder auftaucht.

Wiewohl das niederbayerische Mütterlein gewiß unbefriedigt das Wahllokal verließ, zeigten sich die Parteien allesamt zufrieden – abgesehen von der Deutschen Reichspartei, der Deutschen Partei und der Deutschen Gemeinschaft, die schon früher nicht im bayerischen Landtag vertreten und von vornherein ohne Chancen waren. Die CSU war zufrieden, weil sie ihren Stimmenanteil von 38 v.H. bei der letzten Landtagswahl im Jahre 1954 auf 45,6 v.H. verbessern, die SPD, weil sie sich von 28,1 auf 30,9 v. H. hochrappeln konnte. Sie hat damit zum erstenmal die 30-Prozent-Grenze überschritten und obendrein ihr „Ziel“ erreicht, die absolute Mehrheit der CSU in Bayern zu verhindern. Bayernpartei, BHE und FDP schließlich zeigen sich froh darüber, daß sie überhaupt noch mit von der Partie sind und wieder in den Landtag dürfen.

Hier auch liegt, wenn man so will, die große Überraschung der Wahl in Bayern. Denn eigentlich hatte man fest damit gerechnet, daß die eine oder andere der „Kleinen“ auf der Strecke bleiben würde. Indes übersprangen sie alle drei die Zehn-Prozent-Hürde, die Bayernpartei in den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberbayern, der BHE in Niederbayern und Schwaben, die FDP in Mittelfranken. Vor allem überrascht hat die Standfestigkeit des BHE, die vielen unbegreiflich ist und die sogar die eigene Parteileitung überraschte. Mit insgesamt 8,6 v. H. der Stimmen verdrängte der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten die Bayernpartei (8,1 v. H.) von ihrem Platz als drittstärkste Partei. Die BP erlitt im übrigen die stärksten Einbußen; 1954 war sie noch auf 13,2 v.H. gekommen. Stark gelichtet. haben sich auch die Reihen der Freien Demokraten, die mit 5,5 v. H. und 8 Mandaten im Landtag nicht einmal mehr eine selbständige Geschäftsordnunghaben werden (dazu ist eine Mindeststärke von 10 Abgeordneten notwendig).

Im ganzen gesehen bleibt indes alles beim alten. Die Bäume der CSU sind nicht in den Himmel gewachsen. Weder erreichte die Partei auch nur annähernd die 56,9 v. H. der Bundestagswahl des Vorjahres, noch hatte Adenauers Wahlkampfauftritt in München die erwartete Wirkung. Denn genau wie bei der letzten Landtagswahl machten in der bayerischen Hauptstadt acht SPD-Kandidaten und nur einer von der CSU das Rennen.

Am 4. Dezember tritt der neue Bayerische Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen und wird dabei wahrscheinlich auch schon den neuen Ministerpräsidenten wählen. Kein Zweifel: Es wird wieder Dr. Hanns Seidel sein, und auch das neue Kabinett wird sich aller Voraussicht nach nur wenig von dem bisherigen unterscheiden: Die CSU strebt aufs neue eine Koalition mit BHE und FDP an.

Mit Überraschungen war diesmal im bayerischen Land nicht zu rechnen. Das dämpfte natürlich die Wahlfreudigkeit ein wenig und war wohl der Grund dafür, daß nur 76,5 v. H. der Wahlberechtigten zur Urne schritten. Gert Kreyssig