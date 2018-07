Daß ein Buchtitel eine sachbezeichnende Funktion haben sollte, wird von den Verlegern in aufreizender Häufigkeit ignoriert. Ein Werk, dessen französische Originalausgabe bereits unter dem verwirrenden Titel „Sechzig Tage, die den Westen erschütterten“ herausgekommen ist, wird uns nun auf deutsch so präsentiert:

Jacques Benoist-Méchin: „Der Himmel stürzt ein – Frankreichs Tragödie 1940“; bearbeitet und übertragen von Hans Steinsdorff; Droste Verlag, Düsseldorf; 696 S., 27,80 DM.

Warum hat man nicht die nach Kolportage riechende Fanfare weggelassen und den verschämten Untertitel zum einzigen Titel gemacht? Das hätte eher dem Geist eines Buches entsprochen, das durch Sachlichkeit ein „Trauma“ heilen will.

Bei diesem Werk des französischen Historikers der Reichswehr und Ministers von 1943 handelt es sich nämlich um einen recht eigenartigen Versuch. Bekanntlich sind manche Ärzte der Ansicht, daß Frankreich an einer „Verdrängung“ jenes Frühsommers 1940 leide, in dem – nach der Formulierung eines englischen Historikers – „in noch nicht sechs Wochen eine der Mächte, die die Welt lenkten, vom internationalen Schauplatz buchstäblich weggefegt wurde“.

Benoist-Méchin also legt den Patienten aufs Kanapee des Psychiater-Historikers und sucht herauszubringen, was denn nun eigentlich in jenen von Mythen und Gegenmythen völlig überkrusteten sechzig Tagen in Wirklichkeit geschehen ist. Seine Methode besteht darin, aus den ihm erreichbaren Quellen aller beteiligten Lager ein Mosaik zusammenzusetzen und so den geschichtlichen Ablauf sozusagen Stunde für Stunde zu rekonstruieren.

Ist daraus nun wirklich ein objektives Bild entstanden? Darüber sind sich die Historiker noch nicht einig. Aber es kann zugunsten von Benoist-Méchin festgestellt werden, daß man ihm, obwohl schon ganze Gegenschriften erschienen sind, bisher kaum sachliche Fehler hat nachweisen können.

Die dreibändige Originalfassung, die eine bei den Ansprüchen des Textes erstaunliche Auflagenzahl erreichte, wurde für die deutsche Ausgabe auf einen immer noch stattlichen Wälzer zusammengestrichen. Die Kürzung besteht jedoch hauptsächlich darin, daß der in seinem objektiven Wert etwas fragwürdige Schlußteil der Originalfassung völlig weggelassen wurde; monographische Porträts der Protagonisten von damals – von Daladier und Gamelin bis zu Pétain und dem belgischen König. Armin Mohler