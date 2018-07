Der von der Deutsche Investment-Trust, Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH, (Gesellschaft ist die Dresdner Bank) kürzlich aufgelegte Aktien-Wachstumsfonds Thesaurus hat den Verkauf von Zertifikaten vorläufig eingestellt. Schätzungsweise hat er in den wenigen Wochen seines Bestehens für etwa 100 Mill. DM Anteile verkauft. Ein überdurchschnittlicher Erfolg!

Was hat nun zu der Verkaufseinstellung geführt? Steuerliche Gesichtspunkte spielten hierbei die maßgebliche Rolle. Wie in unserem „Gespräch am Bankschalter“ in Nr. 46 vom 14. November 1958 ausführlich dargestellt worden ist, versucht der Thesaurus-Fonds den Gedanken der kumulativen Substanzbildung durch Einbehaltung der Erträgnisse zu verwirklichen. Sämtliche anfallenden Dividenden und Zinsen sollten zur Wiederanlage verwandt werden. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn maßgebliche Finanz- und Parlamentskreise dennoch ein Haar in der Suppe fanden, dann lag es daran, daß für diese besondere Art des Sparens entsprechende Steuergesetze fehlen. Nach dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften erhalten Investment-Fonds die Dividenden ohne Abzug der 25prozentigen Kapitalertragsteuer zur Verfügung gestellt. Man ging davon aus, daß der normale Investment-Sparer die Ausschüttungen auf die Zertifikate ohnehin nicht zu versteuern braucht, weil diese Einnahmen normalerweise nicht über die bei Kapitalerträgen gültigen Freigrenzen hinausgehen. Man wollte aber keinesfalls die Möglichkeit schaffen, daß bestimmte, nicht auf Ausschüttungen angewiesene Kapitalanleger über den Erwerb von Investment-Zertifikaten einen steuerfreien Vermögenszuwachs erzielen können. Und genau das war durch den Erwerb von Thesaurus-Zertifikaten möglich. Die Dividendeneinnahmen unterlagen keiner Steuer, weil sie nicht ausgeschüttet wurden. Man brauchte nur die dreimonatige Frist zwischen Erwerb und Veräußerung eines Zertifikates abzuwarten, um den angefallenen Kursgewinn steuerfrei zu vereinnahmen. Zu allen steuerlichen Vorteilen kommt dann noch der Umstand, daß die an Thesaurus gezahlten Dividenden nur dem ermäßigten Körperschaftsteuersatz (für ausgeschüttete Gewinne) unterliegen, also die eigentliche Doppelbesteuerung völlig beseitigt und die einfache Besteuerung beinahe sträflich gemildert wird.

Das mußte Proteste auslösen. Nicht nur bei der „Konkurrenz“, sondern auch bei anderen Stellen, die vor allem politische Rückwirkungen fürchteten. Daß auch einige Väter des Investment-Gesetzes ihre Stimme warnend erhoben, ist nicht ganz verständlich. Denn mit der Möglichkeit, daß einmal jemand kommt und die in einem Gesetz offensichtlich vorhandenen Lücken ausnutzt, muß man nun einmal rechnen. Je schlechter ein Gesetz, um so mehr Lücken gibt es!

Ein Rätsel geben in der Angelegenheit Thesaurus die sogenannten „zuständigen Stellen in Bonn“ auf. In einer Verlautbarung des Deutschen Investment-Trust heißt es, daß die Errichtung des Aktien-Wachstumsfonds erfolgte, nachdem die Bonner Stellen auf Anfrage bestätigt hatten, daß Bedenken gegen eine solche Gründung nicht bestehen würden.

Wie wird es mit Thesaurus nun weitergehen? Der Fonds besteht gemäß seiner ursprünglichen Satzung weiter. Es werden aber keine neuen Zertifikate mehr verkauft. Wer solche Stücke erwerben will, muß also auf Rückflüsse warten. Man kann sich aber leicht ausrechnen, daß die Thesaurus-Zertifikate, solange die bereits erwähnten Steuerfreiheiten bestehen, begehrte Papiere sein werden, für die sicherlich Anleger bereit sind, mehr zu zahlen, als der täglich festgesetzte Inventarwert ausmacht. Das ist für die Gesellschaft keine angenehme Situation. Aber auf Mangelware pflegt der freie Markt so zu reagieren. K. W.