Die Steuerreform 1958 hat – neben Erleichterungen – auch vielen Lohnsteuerpflichtigen Mehrbelastungen gebracht. Seit dem 1. September dieses Jahres wird die Lohnsteuer nach den neuen Bestimmungen berechnet und hat den Inhalt zahlreicher Lohntüten peinlich verringert. Daher machen immer mehr Lohnsteuerzahler ihrer Enttäuschung Luft, nicht zuletzt in Protestschreiben an Redaktionen von Presse und Rundfunk, an Gewerkschaften und viele andere öffentliche Institutionen.

In einem Punkt ist allen „Steuerprotestanten“ zuzustimmen: die steuerliche Mehrbelastung gewisser Gehalts- und Lohnempfänger ist ungerecht und wäre sicher zu vermeiden gewesen. Mit dieser Kritik ist jedoch leider nichts mehr zu ändern. Das Gesetz ist in Kraft und muß von den Finanzbehörden wie auch von den Lohnbearbeitungsstellen der Industrie angewendet werden.

Es ist daher sinnlos, den Finanzbeamten oder gar den Lohnsteuersachbearbeitern des Arbeitgebers zu zürnen, zumal diese Personen teilweise selbst unter der steuerlichen Mehrbelastung leiden. Es hat auch wenig Sinn, die vielfältigen Fragen im einzelnen beantworten zu wollen, wie es zu dieser als ungerecht empfundenen Neuerung kommen konnte.

Sinnvoll und begründet ist dagegen die Frage, ob es Möglichkeiten gäbe, die Mehrbelastung durch die Lohnsteuer irgendwie zu mildern oder gar zu beseitigen. Leider muß diese Frage im allgemeinen verneint werden. Die Ansicht zahlreicher Lohnsteuerzahler, daß hier eine außergewöhnlich? Belastung vorliege – weil nur ein kleiner Teil der Bürger diese steuerliche Mehrbelastung aufgebürdet bekommen hat –, ist an sich nicht falsch, wird aber kaum anerkannt werden. Der steuerrechtliche Begriff der außergewöhnlichen Belastung ist ein anderer und erfaßt solche gesetzlich erzeugten Mehrbelastungen weiter Bevölkerungskreise nicht. Auch die von manchen Lohnsteuerzahlern vertretene Ansicht, daß diese Mehrbelastung einiger Bürger verfassungswidrig sei, weil das Prinzip der Steuergleichheit und der Steuergerechtigkeit verletzt sei, wird kaum anerkannt werden. Vermutlich werden Verfassungsbeschwerden deswegen eingelegt werden, soweit das nicht schon geschehen ist. Nach der bisherigen Rechtspraxis des Bundesverfassungsgerichts werden, solche Beschwerden aber wohl kaum erfolgreich sein.

Es besteht aber eine Härtemilderung für Lohnsteuerzahler, die vielfach in Betracht kommen kann. So können Ehegatten, die beide Einkünfte beziehen und lohnsteuerpflichtig sind, auf besonderen Antrag bei ihrem zuständigen Finanzamt erreichen, daß nicht ausgenutzte Freibeträge des einen Eheteils dem anderen zugerechnet werden. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn ein Ehepartner sehr wenig verdient. Wenn beide Eheleute arbeiten und lohnsteuerpflichtig sind und keine Kinder haben, kommt die Lohnsteuerklasse IV/O in Betracht. In diesem Fall werden die in die Lohnsteuertabelle eingearbeiteten Freibeträge eines jeden Lohnsteuerpflichtigen nur dann ausgenutzt, wenn der Monatslohn mehr als 242,50 DM beträgt. Verdient zum Beispiel die Ehefrau nur 100 DM im Monat, dann bleiben von den ihr zustehenden Mindestfreibeträgen 142,50 DM nicht ausgenutzt, nämlich die Differenz zwischen dem Grenzbetrag von 242,50 DM und dem tatsächlichen Lohn von 100 DM.

In diesem Beispielsfall können die Ehegatten beim Finanzamt beantragen, daß dem Ehemann der Unterschied von 142,50 DM zugerechnet wird, so daß also sein Gehalt oder Lohn um diesen Betrag verringert wird, woraus sich eine entsprechende Minderung der Lohnsteuer ergibt. Diese Grenzbeträge der nicht ausgenutzten Freibeträge erhöhen sich entsprechend der Zahl der steuerbegünstigten Kinder. Die Lohnsteuerstellen der Finanzämter erteilen über weitere Einzelheiten gern Auskunft.

Die mit Recht bemängelte Schlechterstellung der Ehegatten, die beide arbeiten müssen, ergibt sich daraus, daß der an sich erhöhte Mindestfreibetrag von jetzt 1680 DM pro Person dem Ehepaar auch dann zweimal zusteht, wenn nur ein Eheteil Lohneinkünfte bezieht. Dadurch wird die Lohnsteuer natürlich geringer, als wenn beide Ehegatten arbeiten und jedem nur einmal die 1680 DM frei zur Verfügung stehen. Es bleibt also nur zu hoffen, daß der Gesetzgeber selbst diese Ungerechtigkeit bald beseitigt.

Manfred Mielke