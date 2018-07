A–th. Hirschau

wer sollte nicht seine gerechte Freude daran haben, wenn er ein hohes Alter erreicht und sich aus Anlaß seines 80. Geburtstages im Wochenblatt (oder in der Tageszeitung) gedruckt sieht, womöglich mit dem Zusatz, daß er bei voller geistiger Frische sei! Das hört auch der abgeklärteste Jubilar mit Genugtuung – und legt kleinen Wert darauf, daß bei solcher Gelegenheit auch von seinen kleinen oder größeren Gebrechen die Rede sei.

So war es auch bei einer Achtzigjährigen zu Hirschau in der Oberpfalz, die unter der Obhut ihres Sohnes einen keineswegs nur sonnigen Lebensabend verbringt. Ihr hatte die Zeitung geistige Regsamkeit bescheinigt, aber verschwiegen, daß die arme Greisin schon seit vielen Jahren nur ein Viertel ihrer Lunge besitzt und außerdem an einem schweren Bruchleiden zu tragen hat.

Was tat daraufhin unser aller treusorgender Vater Staat? Durch sein aufmerksamstes Organ, das Finanzamt, ließ er dem Sohne die Mitteilung zukommen, daß ihm eine Steuerermäßigung für seine Mutter – seit dreißig Jahren wurde sie ihm zugebilligt! – fürder nicht mehr gewährt werden könne, „weil vor einigen Tagen in der Zeitung zu lesen war, daß sie noch sehr rüstig sei“.

Der Sohn, dieser unbotmäßige Mensch ohne Ehrfurcht vor der Obrigkeit, ließ es dabei freilich nicht bewenden. Er klärte das hohe Amt über den Sachverhalt auf – mit dem Erfolg, daß ihm der Mehrbetrag an Steuern erst einmal gestundet und sogar ein staatsväterlicher Irrtum eingestanden wurde. Nichtsdestotrotz erschien in Abwesenheit des Sohnes bei der geplagten Mutter der Gerichtsvollzieher und bekam von der ahnungs- und hilflosen, aber „noch sehr rüstigen“ Dame die umstrittene Summe (die zufällig zur Hand war) ausgeliefert.

Wie die Geschichte weitergeht, ist noch nicht klar. Wissenswert wäre auf alle Fälle, welche wirtschaftlichen Folgerungen das Finanzamt eigentlich grundsätzlich aus der Feststellung relativer Wohlhabenheit bei Leuten biblischen Alters zu ziehen für angebracht hält?

Vielleicht ist es der Auffassung, daß rüstige Greise sich dergestalt noch nützlich machen könnten, wie das die Gemeinde Konnersreuth einstweilen allen Männern zwischen 20 und 65 Jahren zumutet: Sie werden dort abwechselnd zum Dienst als Leichenträger herangezogen („jeweils die drei rechten und die drei linken Nachbarn des Verstorbenen“), weil niemand mehr am Ort freiwillig berufsweise dafür zu haben ist...

Das wäre doch gerade das richtige für Patriarchen mit „völliger körperlicher und geistiger Frische“. Die sollten es beileibe nicht umsonst tun. Dann springt schließlich noch ein weiteres Plus fürs Finanzamt heraus!