-ge, Bremen

Das Versagen eines Monteurs der Bremer Stadtwerke AG. hat jetzt einen überaus merkwürdigen, alarmierenden Tatbestand zutage gefördert: Die Stromversorgungsunternehmen in der Bundesrepublik sind rechtlich nicht verpflichtet, für Schäden aufzukommen, die dadurch an den elektrischen Geräten ihrer Kunden entstehen, daß ein Haus oder eine Wohnung unsachgemäß an das Stromnetz angeschlossen wird.

Monopolbetriebe wie Elektrizitätswerke neigen erfahrungsgemäß nicht dazu, den Kundendienst auf die Spitze zu treiben. Daß sie sich aber selbst in den Fällen, in denen sie eindeutig die Schuld trifft, der sonst im Geschäftsverkehr üblichen Haftung entziehen können, verdanken sie einer in der Juristensprache als Würgeparagraph bezeichneten Bestimmung in den Lieferbedingungen.

In Bremen beispielsweise lautet diese Bestimmung: „Nachlässe und Schadenersatz werden in keinem Fall (auch bei Abweichungen von der festgelegten Spannung) gewährt.“ Dieser Bedingung unterwirft sich automatisch jeder, der Strom bezieht. Ein Ausweichen gibt es nicht, es sei denn um den Preis eines heutzutage undenkbaren Stromverzichts.

Diese betrübliche Erkenntnis verdanken die bremischen Stadtwerks-Kunden besagtem Monteur, der vor einiger Zeit in der Westerstraße mit einem Bautrupp Kabelarbeiten ausführte. Nach dem Ende der technisch bedingten Stromsperre erschien der Monteur in dem Haus Nr. 16/18 und bat den Ladenbesitzer im Parterre, doch einmal probeweise das Licht einzuschalten Der Geschäftsmann tat es und schon knallte die Glühbirne durch. Während die Verkäuferinnen entsetzt den Laden räumten, weil die Schalttafel zu glimmen begann, gingen im ganzen Haus die Elektrogeräte und Lampen, die gerade unter Strom standen, ganz oder teilweise zu Bruch. Durch eine Stichflamme, die aus einem Heizkörper schoß, wurde sogar ein Teppich in Brand gesetzt.

Des Rätsels Lösung? Versehentlich war das Gebäude nicht an die 220-Volt-Ader, sondern an die 380-Volt-Leitung angeschlossen worden.

Die Hausbewohner ließen ihre Geräte wieder instandsetzen und vertrauten darauf, daß ihnen die Stadtwerke den Schaden schon ersetzen würden. Doch weit gefehlt: „Ihrem Ersatzanspruch vermögen wir – unter Hinweis auf die ‚Allgemeinen Lieferbedingungen‘ – S. 1, Kap. II, Abs. 5 – nicht zu entsprechen“, hieß der Bescheid der Direktion. Und auch der für Schadenersatzansprüche gegenüber dem Staat und den von ihm kontrollierten Unternehmen zuständige Finanzsenator bedauerte: „Die Haftungsausschlußklausel, die übrigens bundeseinheitlich ist, ist rechtswirksam und mehrfach von den Gerichten bestätigt worden.“