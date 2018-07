Wir haben den Eindruck: Wenn immer in Zeitungen von Büchern die Rede ist, kommen eigentlich manche von den Leuten, die das Thema besonders angeht, nur selten zu Wort. Wir meinen die Buehhändlen Viele Buchhändlungen helfen uns bd der Zusammenstellung des monatlichen Seiler Tellers Wir können uns vorstellen, wie enttäuschend es für sie zuweilen sein muß, wenn von all ihren freundlichen Hinweisen und oft lange durchdachten Kommentaren am Ende nichts anderes übrigbleibt als fünf Titel — und für den einzelnen womöglich noch nicht einmal die Titel, die er uns genannt hatte. Solche unsere Eindrücke und Vorstellungen verdichteten sich zu dem Entschluß, jetzt einmal den Buchhandlungen das Wort z geben. Jede hat unsere Aufforderung, ein paar Worte zum weihnächtlichen Buchgeschäft zu sagen, dn wenig anders verstanden, und einige konnten die Zeit für solche Worte (wie wir ihnen das nachfühlen können!) nicht finden — aber im ganzen hat sich doch wohl ein schönes und für den buchinteressierten Leser aufschlußreiches Mosaik ergeben. diesem Jahr ist es besonders aufregend. Es Burkhard Nadolny, Erich Nossack, Heinz Risse, Wie sich der Buchhändler zum Weihnachtsgeschäft stellt? Bei dieser Frage möchte er zunächst in den tiefsten Winterschlaf versinken. Aber dann erwacht sein Erwerbssinn, denn der von der übrigen Geschäftswelt nie ernst genommene Buchhändler —- ein Zwitterwesen zwischen Kulturvermittler und Kaufmann — möchte sich doch auch eine Scheibe vom großen Festkuchen abschneiden.

Und nun fängt natürlich die eine der zwei Seelen in seiner Brust schrecklich an zu leiden. Da nachweisbar bei jedem Weihnachtsgeschäft sein Haar grauer wird, behaupte ich, daß es seine eigentliche Seele ist, die so leidet. Er sieht zu diesem christlichen Fest sogar einige seiner verständigsten Kunden jeden Maßstab verlieren. In den übrigen neun Monaten, oder sind es zehn (im Januar ist die Buchhandlung sowieso vergessen — mit Ausnahme von Umtauschkun den und Finanzamt) hätte der Händler Zeit und Muße genug, jeden Buchliebhäber mit seiner na türlich oft irrenden Erfahrung zu beraten. Aber nun muß er seine Empfehlungen über eine gedrängte Phalanx von Geschenkartikelkäufern schreien, die nur an das : eine denken: mit ihrem Geschenk, das ja originellerweise auch ein Buch sein kann, den Anerkennungskomplex des Beschenkten zu treffen Wie soll der Händler da das Buch, das ihm wirklich am Herzen liegt, dem Kunden nahebringen? Dieses Jahr wird alles übertönt von der Fama des russischen Nobelpreisträgers. Die tragische Popularität eines noblen Dichters zum Gegenstand bourgeoisen Repräsentationsbedürfnisses erwählt zu sehen, schmerzt den "Kulturvermittler". In seinen Regalen weiß er viele andere Werke, die mindestens genauso stark aufgeschlossene menschliehe Herzen bewegen könnten. Ungern möchte ich Namen ins Feld führen, weil sie der Aktualität ermangeln. Aber sucht den Buchhändler doch nicht nur auf, um der Sensationserfolge willen, laßt euch doch hin und wieder von der Welt der Bücher erzählen, in der er lebt.

Vielleicht spricht er dann von Büchern, die nie "Bestseller" gewesen sind. Er erzählt dann von Thackeray, Balzac, Gontscharow, Stadier, Trakl, T Rolland, von "Wolf Solent", von J. Cowper Powys und vontso vielen anderen, diekaum jemals von der weihnachtlichen Lawine ergriffen werden — und feste Posten jeder Inventur bleiben. Mit einer tröstlichen Feststellung möchte ich schließen: Von Jahr zu Jahr werden es mehr Menschen, die schon lange vor dem Fest, ja manche sogar schon, bevor die Frankfurter Herbstmesse ihre Schleusen öffnet, ihre Wähl in Ruhe treffen wollen. Marga Schoeller Bücherstube ~T äs Weihnachtsgeschäft hat früh begonnen. " Das mag damit zusammenhängen, daß unser Weihnachtskatälog früher als bisher verschickt werden konnte Und daß wir unsere Geschäftsräume wesentlich erweitert haben.

Bücher über Kunst schätzen wir sehr. An erster Stelle stehen Mackes Tunisreise, Haftrnanns Nolde, Italia Romanica und Grohmähns Kandinsky. Bemerkenswerte Beachtung finden, Karl Korns "Sprache in der verwalteten Welt", Rosemarie Clausens Buch "Schrift und Maske", Stukkenschmidts "Schöpfer der neuen Musik" und Friedrich Bohnes Werk über Wilhelm Busch, das zwar noch nicht erschienen ist, von uns jedoch schon stark verkauft werden konnte. Die weite Welt ist in schönen Büchern dargestellt worden: Emil Eglis Flugbild Europas ist besonders gut gelungen, Emil Schulthess Afrika scheint mir unübertrefflich zu sein, Japan fand in Richard Friedenthals Buch "Die Party bei Herrn Tokaido" eine ausgezeichnete Darstellung, Walther Kiaulehns "Berlin", ist so ausgezeichnet, daß es seinen Weg mächen wird.

Geschichte und Politik sind mit sehr beachtlichen Büchern Vertreten: Golo Mättn: "Deutsche Geschichte des 19 und 20. Jahrhunderts"; Marschall Möntgorherys Meffioiren; Erich von Manstein: "Aus einem Soldatenleben"; Georgine Mässon: "Das Staunen der Welt"; Oliver J. G. Welch: "Miräbeau" Wir können nicht säget!, wie Kollegen meinen, daß neben dem Schiwago kein Buch mehr bestehen kann. Beachtliche Erfolge zeichnen sich ab für: Clemence Däne: "Der Zauber der Broomes"; Ben van Eysselstein: "Verwitterte Steine"; Gerd Gaiser: "Schlußball"; Ricardo Fernandez de la Reguera: "Schwarze Stiere meines Zorns"; John Cheever: "Die lieben Wapshots"; Bruce Marshall: "Auf Heller und Pfennig"; Artgus Wilson: "Was für reizende Vögel"; Ernst Schnabel: "Ich und die Könige".

So geht es jetzt mit großen Sprüngen und Schritten quer durch die Literatur. Unter den Gesamtausgaben glänzen die schönen Bücher Carl Hansers und Winklers in München, Zum Schluß sei der Manesse Bibliothek der Weltliteratur gedächt, die sich jährlich mehr Freunde erwirbt. Am 24. Dezember werden wir erschöpft in einen Sessel sinken, aber glücklich darüber, daß wir wieder einmal guten Büchern zum Erfolg verhelfen durften. Sachse & Heimelmann nkommt schon mal vor, daß ich mich an den pausenlos klingelnden Telephonen mit Dr. Schiwago melde .

Wenn auch der Jahresablauf gegenüber früheren Jahren nur geringe Schwankungen aufweist, so bin ich doch wieder überrascht, daß immer Bücher auf dem Wunschzettel stehen, die es einmal gab, die es noch gibt oder die nie existiert haben: Vom "Vergessenen Dorf" bis zur Heiligen und ihrem Narren", vom "Untergang der Titanic" bis zum "Hohen Schein", von "Nikolaüsgedichten in kölnischer Mundart" bis zur "Schlesischen Nachtigall" Man muß als Büchhändler viel gelesen, ein gutes Gedächtnis, starke Nerven und Humor haben, um die in der Weihnachtszeit sich häufenden Fragen nach mehr oder weniger vagen Titeln beantworten zu können. Meistens sind die Wünsche noch unbestimmbarer; Bücher werden gerne verschenkt, vielfach an Leser, von denen der Schenkende wenig oder gar nichts auszusagen Weiß. Da muß man fragen und beraten. Ich freue mich, wenn ich später höre, daß ich richtig "getippt" habe.