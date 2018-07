Die außerordentliche Hauptversammlung der Hahn’sche Werke AG, Duisburg, hat die Umwandlung der Gesellschaft durch Übertragung des Vermögens auf die Hauptaktionärin, die Mannesmann AG (Düsseldorf), beschlossen. Mannesmann hat jetzt mehr als 95 v. H. des Aktienkapitals (16 Mill. DM) der Hahn’sche Werke. Die freien Aktionäre der Gesellschaft können ihre Aktien in Mannesmann-Aktien umtauschen oder eine Barabfindung in Höhe des Börsenkurses am Vortage vor dem Erlöschen der Gesellschaft erhalten.

Die Victoria Rückversicherungs-Actien-Gesellschaft, Berlin, hat für 1957 12 (10) v. H. Dividende auf das eingezahlte Aktienkapital von 500 000 DM ausgeschüttet. In der Berichtszeit ist das Grundkapital um 1,5 Mill. DM mit 50 v. H. Einzahlung auf 2 Mill. DM erhöht worden. Die neuen Aktien wurden von dem alleinigen Aktionär der Victoria Feuer übernommen. Die Victoria-Versicherungsgruppe hat im vergangenen Jahr 219 (190) Mill. DM Gesamtprämieneinnahmen erzielt.