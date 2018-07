Thesaurus-Verkauf zunächst eingestellt

Jeder Börsenhändler wird Ihnen sagen können, daß Investment-Anteile – und nicht etwa nur Thesaurus-Anteile – in vielen Fällen in einem Umfange erworben worden sind, der die Einkommensteuerpflicht der Erwerber erkennen läßt, weil der Jahresertrag der erworbenen Anteile die Freigrenze weit übersteigt.

Wenn nun die Thesaurus-Erwerber einen Teil ihrer einkommensteuerpflichtigen Einnahmen über die kumulative Substanzbildung der Einkommensteuerveranlagung zu entziehen gedachten, dann liegt es doch sehr nahe, die angeblich vorhandene Gesetzeslücke durch eine Rechtsverordnung zu schließen, die der Deutschen Investment-Gesellschaft aufgibt, den rechnerischen Jahresertrag der Thesaurus-Anteile bekanntzugeben: Dieser „Ertrag“ ist den Anteilseignern tatsächlich zugeflossen: wenn auch nicht in Form einer Barausschüttung, so doch in der Form der Werterhöhung ihrer Anteile. Wird ferner angeordnet, daß dieser von der Gesellschaft errechnete, in DM pro Anteil angegebene Jahreswertzuwachs im Zeitpunkt der Veröffentlichung als dem Anteilseigner zugeflossen gilt, und somit in dieser Höhe der Einkommensteuer unterliegt, so ist m. E. mit recht geringem Aufwand der Schaden behoben, den eine gar zu tüchtig? Gesetzesauslegung gestiftet hat.

B. Ritter, Essen