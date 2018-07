Neue Belastungen des Kraftverkehrs kündigen sich an

Die Bonner Straßenbauexperten sehen arbeitsreichen Wochen entgegen. Das kurz vor den letzten Bundestagswahlen gesetzlich verankerte Ausbauprogramm für die Bundesfernstraßen (Bauvolumen: 22,4 Mrd. DM) soll nämlich schon (...?) im nächsten Rechnungsjahr in Angriff genommen werden. Hierzu bedarf es aber noch einer ganzen Reihe von Vorbereitungen. Auch die Finanzierungsgrundlagen müssen noch geschaffen werden.

Der Bundesbürger, der in letzter Zeit viel von dem nationalen Notstand auf unseren Straßen zu hören und vor allem zu spüren bekam, wird das erwachende Straßenbau-Gewissen seiner Regierung dankbar zu würdigen wissen. Leider besteht Anlaß zur Befürchtung, daß er – in seiner Eigenschaft als Steuerzahler oder Kraftfahrer – nochmals tief in seine Tasche greifen muß, bevor die lobenswerten Bonner Pläne Wirklichkeit werden: Im Bundesfinanzministerium wird ein Straßenfinanzierungs-Gesetz vorbereitet.

Sieben Milliarden in vier Jahren

Bereits Anfang 1958 legte der Bundesverkehrsminister – ein liebevoller und passionierter Pläneschmied – dem Verkehrsausschuß des Bundestages einen Vierjahresplan vor, der in den beiden nächsten Haushaltsjahren Ausgaben für den Straßenbau von je 1,7 Mrd. DM vorsieht. In den letzten beiden Planjahren sollen dem Bund je 1,8 Mrd. DM für den Straßenbau zur Verfügung gestellt werden.

Ein einziger Blick in den kürzlich vom Bundeskabinett gebilligten Haushaltsplan für 1959/60 zeigt, daß dieses Sieben-Milliarden-Programm auf schwachen finanziellen Füßen steht.

Nicht einmal 1,1 Mrd. DM, wie im laufenden Etatjahr, sondern nur 1,075 Milliarden hat der Bundesfinanzminister im Haushalt des nächsten Jahres für den Straßenbau des Bundes eingesetzt. Minister Etzel, der sich in der Öffentlichkeit schon mehr als einmal als eifriger Befürworter eines verstärkten Straßenbaues proklamierte, hat also den nächstjährigen Straßenetat des Bundes nicht um eine einzige D-Mark aufgestockt, sondern im Gegenteil um 25 Mill. DM gekürzt.