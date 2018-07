Inhalt Seite 1 — Die Wissenschaft in der Tasche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als der Verleger Ernst Rowohlt seine ersten Rotationsromane auf Zeitungspapier und im Zeitungsformat herausbrachte, machte er aus der Not der Nachkriegsjahre eine klug errechnete Tugend. Der wertvolle Roman für 0,50 DM war eine verlegerische Tat; den Absatz der Großauflage garantierten ihm die ausgehungerten deutschen Leserscharen.

Die zweite Stufe – das Taschenbuch nach angelsächsischem Vorbild – entsprach der Periode einer zunächst bescheidenen, dann rasch sich steigernden wirtschaftlichen Erholung. Die ro-ro-ro-Bücher trainierten schon bald nicht mehr als einzige auf dieser Rennbahn. Das Prinzip der Serie wurde von atemstarken Verlagsgäulen bis an die Grenze des Möglichen strapaziert, der Bestand an deutscher und ausländischer Romanliteratur vom Ewigkeitswert bis zum gerade noch Passablen für den Taschenbuchbedarf ausgekämmt.

Einige Jahre später, etwa um 1950, witterten die Marktforscher der Gilde, daß die Trüffelsuche fleißiger Lektoren auf dem Romangelände aus begreiflichen Gründen unergiebig werden mußte. Es erschien ratsam, nach neuen Jagdgründen Ausschau zu halten, bevor der überfütterte Leser eines schönen Tages den Ruf „toujours perdrix!“ ausstieß. Man erinnerte sich rechtzeitig, daß es immer noch eine ganze Reihe junger und alter Menschen unter uns gibt, denen die Lücken ihrer Allgemeinbildung gelegentlich peinlich werden und die über berufliches Wissen hinaus auf Fragen und Probleme von heute und morgen eine Antwort in knapper und sachlicher Form zu bekommen verlangen. Auch mancher Wissenschaftler dürfte die Sehnsucht mit sich herumtragen, durch hohe Auflagen einmal in weiteren Kreisen Resonanz und Verständnis zu finden. Die wissenschaftlichen Taschenbücher traten auf den Plan.

Um seinen Zweck zu erfüllen, muß das wissenschaftliche Taschenbuch billig sein. Um billig sein zu können, muß es in vielen Tausenden von Exemplaren gedruckt und verkauft werden. Bei der Planung einer jeden wissenschaftlichen Taschenausgabe erhebt sich die oft schwierige Frage, ob es auch wohl genug Interessenten für die hohe Auflage gibt, um das verlegerische Risiko zu rechtfertigen. Für Psychoanalyse oder Atomphysik oder soziale Fragen kann man – den geeigneten Autor vorausgesetzt – heute immer auf ein breites Publikum rechnen. Wohingegen andere nicht minder reizvolle, nicht minder bedeutsame Themen eine beträchtliche Portion Mut des Verlegers erfordern.

Seit einigen Jahren erscheinen im Stuttgarter Verlag W. Kohlhammer unter der Herausgeberschaft von Fritz Ernst die „Urban Bücher“, eine wissenschaftliche Taschenbuchreihe zum Preise von 3,60 DM bis 4,80 DM, deren Publikationen schon mehrfach den soeben erwähnten Mut bewiesen haben.

Da ist das zweihundertvierzig Seiten starke Werk „Schamanentum“, dargestellt am Beispiel der Besessenheitspriester Nordeurasiatischer Völker von Dr. Hans Findeisen – eine höchst interessante und wertvolle Arbeit über einen scheinbar recht abseitigen und sehr eng begrenzten Problemkomplex, der jedoch einerseits in ferne Vergangenheit rückstrahlend zur Deutung der altsteinzeitlichen, tanzenden Magier in den Höhlenzeichnungen Süd-Frankreichs beiträgt und andererseits in das umstrittene Gebiet der okkulten Fähigkeiten und Erfahrungen führt.