Inhalt Seite 1 — Dividenden im Spiegel der Konjunktur Seite 2 Auf einer Seite lesen

In diesen Wochen erscheinen die ersten Bilanzen, deren Stichtag bereits in diesem Jahr liegt. Bei den Ausschüttungen können die ermäßigten Körperschaftssteuersätze für ausgeschüttete Gewinne voll in Anspruch genommen werden. Wie aus den ersten Dividendenverlautbarungen zu entnehmen ist, kann man damit rechnen, daß die Eisen- und Stahlwerke an ihren vorjährige! Dividendensätzen festhalten und die Steuereisparnis dazu benutzen werden, die durch den Konjunkturrückgang eingetretenen Mindererlöse auszugleichen. Bei den meisten anderen Unternehmen der deutschen Industrie erwartet man Dividendenerhöhungen, vor allem bei den Banken und den chemischen Unternehmen.

Die Spekulationen, die hinsichtlich der Dividenden für das Geschäftsjahr 1958 angestellt werden, dürfen aber eines nicht vergessen lassen: Obwohl wir am Ende des Jahres 1958 stehen, haben einige Unternehmen ihre Abschlüsse für 1957 noch nicht vorgelegt. Erfahrungsgemäß bedeutet die verspätete Vorlage eines Geschäftsberichtes für die Aktionäre nichts Gutes. Das haben wir jetzt beispielsweise bei den Schwartauer Werken erlebt, die ihre Dividende für 1957 ausfallen lassei, aber für 1956 noch 6 v. H. gezahlt haben. Hier liegt zwar insofern eine besondere Lage vor, als die Gesellschaft die Möglichkeit hatte, ihre erheblichen Investitionen über Sonderabschreibungen zu verdienen, was eine Dividendenausschüttung unmöglich machte. Aber warum kommt der Abschluß so spät? Warum legt z. B. die Jute-Spinnerei und Weberei Bremen ihren 1957er-Abschluß erst in diesem Monat vor? Jeder weiß, daß es der Jute-Industrie schlecht geht und daß es auch dem sonst so dividendenfreudigen Bremer Werk kaum möglich sein wird, eine Dividende zu zahlen. Das sind nur zwei Beispiele; sie zeigen aber, daß in der Bundesrepublik die Registerrichter, die über eine rechtzeitige Einberufung der Hauptversammlungen zu wachen haben, ihre Ausmerksamkeit auf diesen Punkt nur ungenügend richten.

Sieht man von Einzelfällen ab, dann ist der Aktionär (auch abgesehen von der Kursentwicklung, die in diesem Jahr mehr als glänzend war) sehr gut gefahren. Bei 990 Geschäftsabschlüssen gab es nur 23 Einstellungen von Dividendenzahlungen und 21 Ermäßigungen. 404 Gesellschaften hielten ihren Vorjahressatz bei und 373 Unternehmen erhöhten die Dividende. Natürlich war die Dividendenentwicklung branchenmäßig sehr unterschiedlich. Einige Industriezweige bekamen die verlangsamte Konjunktur schon sehr frühzeitig zu spüren. Es gab aber auch Gesellschaften, die aus besonderen Gründen einen Rückschlag verzeichneten, obwohl es der Branche gutging.

Beginnen wir unsere Analyse mit der Bauwirtschaft. Mehr als die Hälfte der bisher vorliegenden. Abschlüsse hat eine Verbesserung gebracht, aber dabei handelt es sich ausschließlich um Gesellschaften; deren Ertragslage bisher zurückgeblieben war. Die Dividendensätze von 10 bis 12 v. H. sind im allgemeinen nicht mehr erhöht worden, sondern lediglich die niedrigen Sätze wurden angehoben. In der Bauindustrie selbst spielten die niedrigen Sätze und die Dividendenlosigkeit noch eine beachtliche Rolle. In der Zementindustrie zahlten fast alle Gesellschaften 10 bis 12 v. H. In der sonstigen Baustoffindustrie sind noch verhältnismäßig viele Sätze unter 7 v. H. zu finden.

Im Bergbau tritt die unterschiedliche Entwicklung schon deutlicher hervor. Bei neun Erhöhungen sind andererseits zwei Einstellungen und zwei Ermäßigungen zu verzeichnen. Dabei liegen die Verhältnisse im Braunkohlenbergbau (8 bis 12 v. H.) erheblich günstiger als im Steinkohlenbergbau (5 bis 9 v. H.), während der Erzbergbau dividendenlos blieb. Der Kalibergbau und die Erdölgesellschaften zahlten 8 bis 10 v. H. Die Eisenerzeugung hat durchweg Erhöhungen auf 6 bis 10 v. H. vorgenommen, während in der Eisenverarbeitung die Zunahmen seltener sind und auch mehrere Senkungen, insbesondere in der Drahtindustrie, vorgenommen wurden.

Verhältnismäßig zahlreich ist auch wieder der Maschinenbau an den Erhöhungen beteiligt, wo etwa 70 v. H. der Abschlüsse eine Besserung brachten, während nur 2 Verschlechterungen zu verzeichnen sind. Hier ist besonders deutlich das Nachziehen der niedrigen Sätze zu beobachten, denn 21 Gesellschaften haben nach vorheriger Steigerung den Dividendensatz für 1957 beibehalten, während nur 14 Gesellschaften nach dem vorjährigen Stillstand eine Erhöhung beschlossen haben. Besonders auffällig sind die Unterschiede in der Kraftfahrzeug-Industrie, wo die Personenwagenproduzenten ihre Ausschüttungen teilweise sehr kräftig erhöhten, während die Motorradfabriken größtenteils ihre Dividendenzahlungen einstellen mußten. In der sonstigen Fahrzeugindustrie hat etwas mehr als die Hälfte der Gesellschaften den Satz erhöht.

Sehr große Unterschiede sind auch in der Metallindustrie festzustellen. Die NE-Metallerzeuger liegen im ganzen etwas schlechter, während in der Halbzeugindustrie die Verhältnisse günstiger waren. Die Feinmetallindustrie hat überwiegend 1 bzw. 2prozentige Erhöhungen auf 8 bis 10 v. H. vorgenommen. Die Feinmechanik und Optik ist meist bei den vorjährigen Sätzen geblieben. Lediglich zwei Unternehmen haben kräftig erhöht. Besonders zahlreich sind wiederum die Dividendensteigerungen in der Elektroindustrie, die überwiegend 8 bis 12 v. H. zahlte; lediglich in der Kabelindustrie sind die Erhöhungen weniger zahlreich.