Rechts und links der wichtigsten Verkehrsader des Ruhrgebietes, des 62 km langen Ruhrschnellweges, über den täglich 25 000 bis 30 000 Fahrzeuge mit 50 km/st und mehr in einem schier endlosen Bande fließen, liegen ungezählte Siedlungen, Wohnkolonien, Dörfer und Arbeiter-Städte; Sie sind grau von jahrzehntealtem Ruhrruß oder hell, schmuck und taufrisch erstanden. Hier in diesem Gebiet, das in den letzten hundert Jahren von 500 000 auf 5 Millionen Menschen anschwoll, ist eine Wohnstättengemeinschaft beheimatet, die einen Hausbesitz von gegenwärtig etwa 1 Milliarde DM verwaltet und erhält. Die Gemeinschaft verkörpert eine bis in das Mittelälter zurückreichende Tradition gemeinnütziger Wohnideen und ist die unmittelbare Erbin jenerunternehmerischer Solidarität, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts im Zuge der industriellen Entwicklung und des damals erstehenden technisch-wirtschaftlichen Verbundes der deutschen montanen Großindustrie eine Parallele, nämlich den Verbund von Mensch und Werk schuf.

Diese Wohnstättengemeinschaft wird repräsentiert durch vier Aktiengesellschaften: Rheinische Wohnstätten, Rheinisch-Westfälische Wohnstätten, Westfälische Wohnstätten und Westdeutsche Wohnhäuser. Sie wurden vor 25 Jahren nach dem „Dinkelbach-Plan“ von Dr. Albert Vogler, dem Generaldirektor der damals acht Jahre alten Vereinigte Stahlwerke AG, gegründet. Diese hatten von ihren Gründerkonzernen, also von der Rheinelbe-Union, der Thyssen-Gruppe, der Phönix-Gruppe und den Rheinischen Stahlwerken rd. 60 000 Werkswohnungen übernommen. Dinkelbach, der spätere Stahltreuhänder, brachte in jenen Jahren den damals modernen und heute immer wieder propagierten Grundsatz zum Durchbruch, aus werksgebundenen werksverbundene und werksgeförderte Wohnungen zu machen und damit den Weg zu ebnen für die Mitbeteiligung am eigenen Heim.

Das ist jetzt 25 Jahre her. Und so fand sich eine gute Gelegenheit,darüber wieder einmal nachzudenken und aus den Leistungen und Erfahrungen der jüngsten Gegenwart nützliche Folgerungen für die Zukunft zu ziehen. Die schöne Jubiläumsfeier jener vier in Personalunion zusammengeschlossenen Wohnungsbaugesellschaften, deren Vorstandsvorsitzer Dr. Wilhelm Steinberg ist und deren Aktionär die Nachfolgegesellschaften des Stahlvereins sind, stand unter einem ganz klaren sozialpolitischen und menschlichen Verbundgedanken. Allein seit der Währungsreform hat das Quartett der vier Wohnbauunternehmungen 200 000 Menschen ein neues Heim und fast ebenso vielen Menschen durch Wiederherstellung zerstörter Wohnungen wieder ein Dach über dem Kopf und ein Zuhause geschaffen. Das ist ein Stück jener stillen privaten Wiederaufbauleistung an Rhein und Ruhr, die höchstens einmal an einem solchen Jubiläum zur Sprache kommt.

Diese Wiederaufbauleistung bedeutet in Zahlen: Ausgangspunkt 1945 82 v. H. zerstörter und ausradierter Wohnraum. Seitdem 55 000 neue Wohnungen, davon 7000 Ein- und Zweifamilien-Eigenheime; zur Zeit 6 000 Wohnungen im Bau, die gleiche Zahl in Planung. Von den 22 Pestalozzidörfern mit 3 254 Betten gehören allein 11 mit 2 200 Betten in diesen Bereich. Daß bei solch großen und für den Architekten reizvollen Bauprojekten ganz neue siedlungs- und städtebauliche Ideen realisiert wurden, versteht sich. Es ist darum sehr zu begrüßen, daß das Ergebnis jener Zehn-Jahresarbeit in einem ausgezeichneten Buch voller praktischer Beispiele und Zeichnungen („Wohnstätten an Rhein und Ruhr“) festgehalten, dargestellt und mit den schwierigen wohnungspolitischen Problemen der Gegenwart in Zusammenhang gebracht wurde. Hier ist ein unbezahlbarer und seltener Erfahrungsschatz uneigennützig für eine größere Öffentlichkeit ausgebreitet worden. Auch dafür gebührt den Wohnbaugesellschaften von Kohle und Stahl ein ehrlicher Dank. B. R.-H.