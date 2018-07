Seit wir das letztemal von uns hören ließen, ist uns Schreckliches zugestoßen: Der Boiler im Badezimmer unserer Pariser Wohnung ging kaputt.

Als das Ereignis am Sonnabend eintrat, sahen wir darin zunächst keinen Grund zur Panik. Es drehte sich um ein elektrisches Heißwassergerät, und da das kalte Wasser ungehindert weiter aus der Leitung floß, war das ganze ein klarer Fall für den Elektriker. Wir riefen also den Elektriker an und schilderten ihm das Malheur.

Er hörte freundlich zu und sagte dann, da es sich ja um einen Wassererhitzer handle, sei das Ganze ein klarer Fall für den Klempner. Wir riefen also den Klempner an. Als wir ihm dummerweise sagten, das Gerät sei ein elektrischer Wassererhitzer, riet er uns, doch den Elektriker anzurufen. Wir machten ihm klar, daß wir das bereits getan hatten, der Elektriker uns aber an ihn verwiesen hatte. Er erwiderte, der Elektriker wolle nur die Arbeit auf ihn abwälzen, es sei indessen ganz sinnlos, daß er komme, da der Fall außerhalb seines Kompetenzbereiches liege. Selbst wenn der Fall innerhalb seines Kompetenzbereichs liege, könne er vor März 1959 nicht kommen.

Wir riefen also einen anderen Elektriker an, banden ihm aber wohlweislich nicht auf die Nase, was eigentlich kaputt war. Er erklärte uns, er könne irgendwann im Februar kommen. Wir machten ihm klar, daß es um Tod und Leben gehe und das ganze Haus in Flammen aufgehen könne, wenn er niemanden schicke. Der Elektriker sagte, er könne nicht kommen, aber er würde einen seiner Leute schicken. Wenn es tatsächlich stimmte, daß es um Tod und Leben gehe, würde er Ende Januar persönlich kommen.

Gegen sechs Uhr abends erschien der Geselle des Elektrikers, ein kleines Männchen in schmierigem Arbeitsanzug. Es wurmte ihn offensichtlich, daß er am späten Sonnabendabend noch zur Kundschaft mußte.

Ehe wir das heiße Eisen anfaßten, offerierten wir ihm ein Glas Wein und unterhielten uns mit ihm über die Fünfte Republik, die letzten Fußballergebnisse, den Radsport und das fünfte Rennen auf der Rennbahn von Auteuil. Unsere Frau, die nervös an ihrem Taschentuch herumzupfte, konnte die Spannung nicht länger ertragen. „Sag’s ihm!“ brach es aus ihr heraus.

Es blieb uns nichts anderes übrig, als dem Gesellen den Boiler zu zeigen. Er warf einen Blick drauf und sagte: „Rufen Sie einen Klempner!“