Die deutsche Hochseefischerei hat sich nach Bonn gewandt, um vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten einen höheren Auktions-Mindestpreis genehmigt zu bekommen. Tatsächlich segelt die Hochseefischerei in Lee. In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind weit weniger Fische in die Netze der Trawler gegangen als im Vorjahr. Das Minus gegenüber dem vergleichbaren Zeitabschnitt von 1957 stellt sich bei Hering auf nahezu 18 Prozent, bei Frischfisch auf gut 5 Prozent. Die fixen Kosten blieben aber unverändert.

Dazu kommt, daß nach der Ausweitung der isländischen Hoheitsgewässer nicht nur weiter entfernt liegende Fangplätze aufgesucht werden müssen – wie beispielsweise zur Zeit Neufundland –, es muß auch in tieferen Gewässern gefischt werden. Man verbraucht also mehr Treibstoff. Die Auswirkungen des Seemanns-Gesetzes kommen ebenfalls teuer zu stehen, so daß man alles in allem mit rund 8 Mill. Mark Mehrkosten zu rechnen hat, die den Kostenpreis für Fisch um 2 bis 4 Pfennige je Pfund nach oben drücken. Die Preisgarantie, die der Hochseefischerei durch das Bundesernährungsministerium für ihre Fänge zugestanden, wird, liegt mit 16 Pfennigen je Pfund Heringe und etwa 20 Pfennig je Pfund Frischfisch mittlerweile um rund 40 Prozent unter dem Kostenpreis.

Die Hochseefischerei strebt über eine Marktreform (kostendeckende Preise an. Aber damit wird es noch eine gute Weile haben. Denn die Meinungen der Abnehmer in der Fischwirtschaft, angefangen vom Küstengroßhandel über die Fischindustrie bis hin zum Einzelhandel, gehen darüber weit auseinander, wie offenbar die Heringsschwärme in den letzten Jahren. Zwar fand kürzlich in Hamburg eine Besprechung statt, hinter verschlossenen Türen; aber außer einer gewissen Annäherung der Ansichten war nichts Positives zu vermelden. Dr. Sonnemann wird also jetzt zusammen mit dem Leiter der Unterabteilung Fischwirtschaft im Bundesernährungsministerium nachdenken müssen, wie die Marktreform auszusehen hat, um dem kranken Wirtschaftszweig an der Küste über die Hürde zu helfen. Vor der Flucht in die Reichsnährstands-Politik eines zum Glück seligen Andenkens ist auf jeden Fall zu warnen. Sml.