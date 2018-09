Lateinamerika ein fruchtbarer Boden für Ostangebote

W. S., New York, im Dezember

Das Vordringen des Ostblocks auf dem lateinamerikanischen Markt wird in den Vereinigten Staaten mit zunehmender Besorgnis verfolgt. Brasilien unterhält offiziell keine diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion, hat aber trotzdem soeben ein Tauschgeschäft von 20 000 Sack Kakao gegen 60 000 Tonnen Petroleum abgeschlossen. Die Russen haben weitere 450 000 Tonnen Petroleum im Tausch gegen brasilianische Landesprodukte, darunter Kaffee, angeboten. Brasilianischer Kaffee wird ferner gegen tschechische Maschinen und Traktoren und sogar 15 polnische Schiffe eingetauscht; eine Verfünffachung des brasilianischen Handels mit der Tschechoslowakei ist vorgesehen. Die Ausfuhr Uruguays nach den Ländern des Sowjetblocks stieg im ersten Halbjahr 1958 im Vergleich der Vorjahresperiode um mehr als das Doppelte auf 14,5 Millionen Dollar. Argentinien erhielt von der Sowjetunion eine 100 Millionen-Dollar-Anleihe zum Kauf von Kapitalgütern der Petroleumindustrie, von Lokomotiven und Schienen; ferner sind polnische Kohlenlieferungen vorgesehen. Die Tschechoslowakei hat Peru angeboten, die gesamten Überschüsse des Landes an Blei und Zink zu übernehmen. Chile – an dessen antikommunistischer Orientierung nicht zu zweifeln ist – verkaufte 15 000 Tonnen Kupferdraht an die Sowjetunion und steht mit Rotchina in Verhandlungen über den Verkauf von einer halben Million Tonnen Salpeterdüngemittel. Kolumbien kaufte vor einigen Monaten syrischen Weizen im Wert von einer Million Dollar von der Sowjetunion.

Gemessen an den Lieferungen und Bezügen der westlichen Welt sind die Transaktionen des Ostblocks bisher verhältnismäßig bescheiden; aber die Tendenz zur Ausweitung des Ostgeschäftes in Lateinamerika ist unverkennbar. Die extreme Devisenknappheit, mit der sich Argentinien, Bolivien und (in geringerem Maße) Brasilien und Uruguay herumschlagen müssen, machen diese Länder für die sowjetischen Angebote besonders anfällig. Die Mehrzahl der uruguayischen Zeitungen wird z. B. jetzt auf Ostblock-Papier gedruckt; in Montevideo kann man tschechische Uhren, Schmucksachen und Spielzeug, russische Photoapparate und ostdeutsche Klaviere, Schreibmaschinen und Porzellanwaren kaufen. Ostdeutschland wird in Kürze in Rio de Janeiro ein eigenes Handelsbüro eröffnen.