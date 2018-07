Inhalt Seite 1 — Gestörter Winterschlaf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die goldenen Zeiten der „Bundesanstalt für Arbeitslosenvermittlung und Arbeitslosenversicherung“ scheinen vorüber zu sein. Das letzte, Ende März abgeschlossene Rechnungsjahr ergab erstmals keinen Überschuß, sondern ein Defizit von 38 Mill. DM. Die Arbeitslosigkeit des letzten Winters hatte die angesammelten Überschüsse aufgezehrt und die Bundesanstalt sogar in den Bereich der roten Zahlen getrieben.

Das Loch in der Kasse konnte allerdings mühelos aus einem Vermögenspolster von über 3,5 Milliarden DM überbrückt werden. Aber ihre Geduld ist bei diesem Procedere erschöpft worden; sie will nicht mehr tatenlos zusehen, wie Winter für Winter eine steigende Zahl pausierender Bauarbeiter die Arbeitsamtskassen leert. Was die vergnügten Spatzen in der wärmenden Wintersonne von den Dächern pfiffen, bewiesen die Statistiker in exakten Erhebungen: 58 v. H. der beschäftigten Bauarbeiter legten im Durchschnitt mehr als neun Wochen Arbeitsruhe ein. Sie vermehrten die kleine Zahl der Arbeitslosen um reichlich eine Million und machten während der Wintermonate die Arbeitslosigkeit zu einem Schreckgespenst.

Eine weitere Statistik weist nach, daß 45 v. H. aller im letzten Jahr ausgegebenen Unterstützungsgelder von den Bauarbeitern eingesteckt worden sind. Bei der Umrechnung der Unterstützungsausgaben auf einen beschäftigten Arbeitnehmer ergibt sich ein Aufwand von 61,30 DM im Jahr. Nur die Bauarbeiter sind wesentlich teurer; auf einen Beschäftigten des Baugewerbes umgerechnet, beträgt der Unterstützungsaufwand 285,50 DM – ein handfester Beweis dafür, wie einseitig die Arbeitslosengelder regelmäßig den Bauarbeitern zufließen.

Um zu erfahren, was andere Länder zur Milderung der Winterarbeitslosigkeit unternehmen, schickte die Bundesanstalt eine Studienkommission nach Schweden. Das Land erfreut sich des Rufes eines Wohlfahrtsstaates, ziemlich strenger Winter und gleichzeitig einer nur geringfügigen Winterarbeitslosigkeit. Die schwedische Lösung erwies sich als einfach: auch im Winter wird, trotz höherer Kosten, soweit das technisch möglich ist, gebaut; aber arbeitslose Bauarbeiter erhalten im Winter ihre – gekürzte – Unterstützung für eine kürzere Bezugsdauer. Das wäre ein probates Heilmittel gegen die traditionelle winterliche Saisonarbeitslosigkeit. Leider ist es für deutsche Verhältnisse zu stark dosiert, als daß Regierung und Parlament darauf versessen wären, die Unterstützungshöhe und -dauer im schwedischen Sinne zu korrigieren.

Praktisch ist daher auch nach der schwedischen Studienreise nichts geschehen. Aber die Bundesanstalt setzt wenigstens endlich die ihr gesetzlich zugebilligten Mittel ein, um den Winterschlaf im Baugewerbe zu stören. Es sollen zusätzliche produktive Arbeitsgelegenheiten „künstlich“ geschaffen werden. Dabei handelt es sich um die üblichen Notstandsarbeiten, bei denen mit Spitzhacke, Schaufel und Muskelkraft Erde bewegt wird. Mildes Frostwetter stört solche Notstandsarbeiten kaum, und es ist somit möglich, dem sich arbeitslos meldenden Bauarbeiter des Hochbaues statt Unterstützungen ein tariflich entlohntes Stellenangebot im Tiefbau in die Hand zu drücken. Falls das Angebot nicht angenommen wird, so kann die Unterstützung durch das Arbeitsamt gesperrt werden.

Bisher hatten die Auftraggeber von Notstandsarbeiten – die Gebietskörperschaften – die allgemeine Winterruhe im Baugewerbe respektiert und die Notstandsarbeiten eingeschränkt. Als Anreiz für neue Notstandsarbeiten im Winter zahlt die Bundesanstalt zum verlorenen Zuschuß von sechs DM jetzt einen weiteren von drei DM je Mann und Tag. Schließlich stellt sie zur Restfinanzierung von winterlichen Notstandsarbeiten billige Darlehen in Aussicht. Ob diese finanziellen Lockmittel als Gegengift auf die Saison-Arbeitslosigkeit wirken wird, bleibt abzuwarten. Ein Erfolg wird nur zu erreichen sein, wenn im ganzen Bundesgebiet genügend Notstandsarbeiten ausgeheckt werden.

Wirtschaftlich sinnvoller wäre es, die Mittel der Bundesanstalt zur Förderung des Winterbaues zu vergeben, anstatt ein Surrogat von Beschäftigungsmöglichkeiten einzurichten. Aber nach dem Gesetz kann die Bundesanstalt nicht anders handeln.