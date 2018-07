Die HEW-Dividende gehört unter den Weihnachtsbaum! Diese vor einigen Jahren von den Aktionären erhobene Forderung wird jetzt wieder erfüllt werden. Dafür sind die Aktionäre der Verwaltung der Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, dankbar. Sie können darüber hinaus auch über den nunmehr vorgelegten Abschluß für 1957/58 (30. 6.) im großen und ganzen zufrieden sein, denn er zeigt, daß sie Mitbesitzer einer höchst lebendigen Gesellschaft sind, in der solide geplant wird, die sich aber gleichzeitig auf die Aufgaben vorbereitet, die ihr eines Tages eine großräumige europäische Wirtschaft stellen wird. Eine Gesellschaft mit einem Grundkapital von 200 Mill. DM wächst notwendigerweise über den Charakter eines rein städtischen Betriebes hinaus und muß sich zur besseren Ausnutzung ihrer für die Jahreshöchstlast in Bereitschaft gehaltenen Spitzenkapazität neue Aufgaben suchen. Andererseits wird es unumgänglich sein, leistungsfähige Verbindungen zum westdeutschen und darüber hinaus zum europäischen Verbundnetz herzustellen.

Wenn die Verwaltung diese Probleme zum Nutzen der Bevölkerung und Wirtschaft ihres Versorgungsgebietes und gleichzeitig zum Nutzen der Aktionäre lösen will, muß ihr die größtmögliche Bewegungsfreiheit hinsichtlich ihrer kaufmännischen Kalkulationen gelassen werden Und hier scheint einiges im argen zu liegen. Die HEW, deren Grundkapital sich zu etwa 73 v. H. in den Händen der Hansestadt Hamburg befindet, gehört zu den Unternehmen, die in ihrer Tarifpolitik deshalb nicht frei sind, weil die Strompreise allgemeinhin als „politisch“ angesehen werden. Das macht jede gesunde kaufmännische Disposition schwierig. Die Gesellschaft hat nicht nur auf die Pflichten Rücksicht zu nehmen, die jede Erwerbsgesellschaft gegenüber ihren Aktionären und dem Kapitalmarkt zu tragen hat, sondern sie muß auch den politischen Wünschen des jeweiligen Senats Rechnung tragen, für den es natürlich weit angenehmer ist, den Daumen auf die Strompreise zu halten, als der Bevölkerung die Notwendigkeit einer an sich notwendigen Tarifreform klarzumachen.

Diese für die freien Aktionäre so überaus wichtige Kernfrage wird im Geschäftsbericht nur vorsichtig angeschnitten: „Die Ertragslage wurde auch im Berichtsjahr dadurch beeinflußt, daß die Zunahme der Erlöse mit dem Kostenanstieg nicht Schritt hielt. Eine erhebliche Mehrbelastung ergab sich insbesondere durch eine weitere Erhöhung der Brennstoffpreise. Der Aufwand für Brennstoffe war um 14,4 Mill. DM größer als im Vorjahr. Dieser Mehraufwand war etwa zu gleichen Teilen durch Preissteigerungen und durch den erhöhten Verbrauch an Brennstoffen infolge Ausdehnung der Stromerzeugung bedingt.“ Weiter heißt es: „Die Wiederherstellung kostenechter Relationen im Strompreisgefüge wird eine Aufgabe sein, bei deren Lösung noch erhebliche Schwierigkeiten zu bewältigen sind.“

In der Praxis sieht es so aus, daß die Kohlenpreise seit 1948 um das Vierfache gestiegen sind, während der Haushaltstarif seit 1948 (ja sogar seit 1936) gleichgeblieben ist. Tatsächlich ist sogar vor einiger Zeit bei den Haushaltstarifen eine Senkung eingetreten, aber bei Rentabilitätsvergleichen braucht diese nicht berücksichtigt zu werden, weil der dadurch eingetretene Einnahmeausfall durch eine Herabsetzung der Konzessionsabgabe ausgeglichen wurde.

Die massive Erhöhung der Brennstoffkosten, die Steigerung der Personalausgaben und letzten Endes auch die wachsenden Zinsaufwendungen lassen sich selbstverständlich nicht allein durch Rationalisierungen auffangen, die ihrerseits nämlich wieder einen beträchtlichen Kapitalaufwand erfordern, der dann ebenfalls zu verzinsen ist. Und angesichts der langen Bauzeiten der Erzeugungs- und Verteilungsanlagen ist selbst der jetzt relativ niedrige Kapitalzins noch eine beachtliche Belastung. Nun wäre es zwar aus gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr heikel, zur Kostenentlastung eine Strompreiserhöhung durchzuführen, aber es geht andererseits auch nicht an, einer Gesellschaft, die gezwungen ist, nach privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu arbeiten, sozial- und wirtschaftspolitische Lasten aufzubürden, die schließlich der Aktionär durch Verzicht auf eine marktgerechte Dividende tragen muß. Ein Kompromiß muß erreicht werden!

Nun wird man natürlich einwenden können, daß die jetzt vorgeschlagene Dividende von 9 v. H einigermaßen stolz ist. Ohne Zweifel wird man eine solche Feststellung akzeptieren müssen, wenngleich nicht zu übersehen ist, daß beispielsweise die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, die ebenfalls im nordwestdeutschen Raum tätig ist und die gleichfalls starke staatliche Bindungen besitzt, bereits seit zwei Jahren 9 v. H. ausgeschüttet hat und ihre Dividende für 1957/58 (30. 9.) sicherlich erhöhen wird. Die Dividendensteigerung von 8 auf 9 v. H. bei den HEW ist allein möglich geworden, weil der Bund inzwischen die Körperschaftsteuer für ausgeschüttete Gewinne gesenkt hat. An den Mehreinnahmen des Unternehmens von 32,3 Mill. DM hat der Aktionär keinen Anteil erhalten. Sie reichten gerade aus, die Mehrkosten zu decken. Wird das aber in Zukunft auch noch möglich sein?

Dennoch waren die letzten Monate für den freien HEW-Aktionär überaus erfreulich. Im vergangenen Jahr kam er einmal in den Genuß eines Bezugsrechtes von rund 9 1/4 v. H., und zum anderen profitierte er von derHausse auf demAktienmarkt. Der Kurs für die HEW-Aktien stieg von 132 1/2 v. H. am 31. 12. 1957 auf rund 215 v. H. bis heute. Die Freude am Kursanstieg ist jedoch nur ein halber Trost, denn Kursgewinne sind – wie die Erfahrung der letzten Tage gezeigt hat – schnell zerronnen. Außerdem steht die HEW-Bewegung nicht isoliert da. Die RWE-Aktien stiegen beispielsweise in der gleichen Zeit von 202 auf 355 v. H. Im übrigen wird man sich erinnern können, daß die HEW-Aktien erst relativ spät von der allgemeinen Aufwärtsbewegung erfaßt wurden. Sie profitierten offensichtlich von der im Verlaufe der Hausse eingetretenen Marktenge, die bestimmte Anleger veranlaßte, auch HEW-Aktien in die Portefeuilles aufzunehmen. K. W.