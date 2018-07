Inhalt Seite 1 — Grüne Parks vom grünen Tisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

r. g., Stuttgart

Bürger, schützt eure Anlagen! – diese Bitte auf den Schildern in den Grünanlagen ist in Stuttgart, wo die Bundesgartenschau 1961 ihre langen Schatten vorauswirft, zum Schlachtruf geworden. Ein Teil der Bürgerschaft versucht, die Stuttgarter Anlagen zwischen Neuem Schloß und Hauptbahnhof, die das Kernstück der Bundesgartenschau werden sollen, vor dem rigorosen Zugriff eben derer zu schützen, die von Amts wegen mit dem Schutz der Anlagen betraut sind. Inzwischen ist nämlich eingetroffen, was viele schon vor einem halben Jahr befürchteten: Die Organisationswut, die sich der Umkrempelung der Anlagen bemächtigt, läßt allzusehr den Ausstellungsspektakel und zuwenig die „Hilfe durch Grün“ erkennen.

In den nächsten drei Jahren erhält der obere Teil der umstrittenen Anlagen eine ganze Reihe neuer baulicher Akzente: das Landtagsgebäude, den kristallartigen Baukörper des Kleinen Hauses, das neue Kulissenhaus und den Ausstellungsbau der Kunsthalle. Diese vier Gebäude sollen samt einer großen unterirdischen Garage bis zum Frühjahr 1961 aus dem Boden gestampft werden. Kein Wunder also, daß die Bundesgartenschau, die sich anderswo als Motor für die Schaffung von Erholungsmöglichkeiten erwiesen hat, auf Stuttgart mit der Gewalt einer Dampfwalze hereinbricht, die keine zarte Rücksichtnahme auf liebgewordene Bilder kennt.

Die oberen Anlagen sind ganz auf die Architektur des Neuen Schlosses zugeschnitten, hinter dessen ausgebrannter Ruinenfassade derzeit – Termin ebenfalls 1961 – ein neuer Schloßbau entsteht, und auf das elektrizistische Große Haus, die Oper. Aber, und das ist das große Aber vieler Stuttgarter: bei der Neugestaltung der Anlagen werden die historischen Gegebenheiten außer acht gelassen; die Planer machen auf „Schau“.

So wird der Rosengarten vor dem Neuen Schloß zum überwiegenden Teil einem Plattenbelag weichen. Mancher breitkronige Baum ist den Planern schon zum Opfer gefallen. Bezeichnend für die Tendenz der Planung ist die Absicht, das sanfte Oval jenes Sees, in dem sich das Opernhaus spiegelt, mit Lineal und Zement in eine kalte Konstruktion geometrischer Polygonie umzuwandeln. Die elf Ecken der künftigen asymmetrischen Wasserfläche ecken denn auch gewaltig an.

Es gibt Städtebauer, die beredt darüber Klage führen, daß die großen deutschen Städte immer mehr ihre gewachsene Eigenart verlieren und daß der Verzicht auf städtebauliche, landschaftliche und kunsthistorische Bindungen immer mehr zu bedauerlicher Nivellierung führt. Und in einem seriösen Kunstführer des Jahres 1957 ist ein hartes Wort über die alte Residenz am Neckar zu lesen, das leider nicht als Übertreibung abgetan werden kann: „Die Wandlung aus der bürgerlichen Residenzstadt zur betriebsamen City läßt wohl kaum eine andere deutsche Stadt eindringlicher verspüren als gerade Stuttgart. Die geplante Umkrempelung der Anlagen nach farblosem Allerweltsmuster würde diesen Prozeß noch weiter beschleunigen.

Dagegen hat nun ein großer Teil der Bürgerschaft seine Stimme erhoben, und vierundzwanzig Vereine haben sich zu einer Grünen Front zusammengeschlossen. Neunzehn dieser Vereine lehnen die Veranstaltung der Bundesgartenschau in den Anlagen des Stadtzentrums glattweg ab; sie wollen, daß dafür das Killesberggelände benutzt wird, das schon vor fast zwanzig Jahren die Gartenschau beherbergte. Vor allem seien dort die Kosten erheblich geringer, argumentieren sie, und überdies gerate man nicht in Zeitdruck. Ihr Hinweis auf die Finanzen rührt dabei an einen sehr wunden Punkt, denn wer das derzeit mit vier Millionen Mark bezifferte Defizit trafen soll, bleibt vorläufig noch im Bundesgartenschaugestrüpp verborgen.