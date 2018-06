Es gab in der Welt noch immer Leute, und besonders viele in Deutschland, die erwarten, daß die große Chance eines Tages bei heiterem Sonnenschein daherspazieren werde und alles mitbrächte, was man so sehr ersehnt: die Versöhnung der Araber mit den Israelis, den Ausgleich der Nordafrikaner mit den Franzosen, die Sicherung Tschiang Kai-scheks auf Formosa, und schließlich die Wiedervereinigung.