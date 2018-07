Was interessiert Mädchen? Das ist die Frage, auf die alle Herausgeber von Jahrbüchern immer neue Antwort finden müßten. Doch offensichtlich sind die Interessen der jungen Mädchen, – zumindest solcher, die Jahrbücherleser sind und zwischen 12 und 16 sowieso gerade ihre „Kitschperiode“ durchmachen – so unveränderlich und anspruchslos, daß es ebensowenig zwischen den Jahrbüchern große Unterschiede gibt wie zwischen den einzelnen Jahrgängen. Modern ist höchstens der Schutzumschlag, während Illustrationen, Umbruch und Inhalt manche Tante und Mutter an die Jahrbücher ihrer eigenen Jugend erinnern werden.

„Meine Welt“; Union Verlag, Stuttgart; 398 S., 12,80 DM,

stellt einen typischen Durchschnitt dar. In den über 50 allgemein gehaltenen Beiträgen wird vornehmlich der Lesehunger der Backfische gestillt. Es gibt Berichte über fremde Länder und Tiere, es gibt praktische Tips, Anleitungen zum Kochen und Sticken und (weil es ja ein Mädchenjahrbuch ist) auch Porträts von Frauenberufen. In freundlich konstruierten Kurzgeschichten wird vorexerziert, wie hilfsbereit junge Mädchen sind, wobei der Zeigefinger der Moral etwas zu sichtbar bleibt.

Dazwischen sind süßliche Bildgeschichten gestreut. Grade mit diesen Geschichten hätte der Verlag sein Schutzklappen-Versprechen erfüllen können: „In ihm (dem 63. Band des Jahrbuchs) spiegelt sich die Welt seiner Leserinnen ...“ Es spiegelt sich jedoch ein Klischee, das weder mit unserer Welt noch mit den Leserinnen viel zu tun hat.

„Der Jugendgarten“; Union Verlag, Stuttgart; 320 S., 10,80 DM,

ist als Variation des Jahrbuchs wohl für jüngere Mädchen gedacht. Auch hier wechseln – etwas frischere – Erzählungen mit Beiträgen aus Kulturgeschichte, Zoologie, Hauswirtschaft und so weiter ab. Die Themen sind sachlich behandelt, es wurde auf Schnörkel sowie auf den unecht klingenden Illusionston verzichtet.

Für die vorwiegend technisch Interessierten ist „Durch die weite Welt“; Franckh’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart; 404 S., 13,50 DM,