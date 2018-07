Die zugleich mit dem steigenden Lebensstandard wachsende Sehnsucht, das Fahrrad mit einem überdachten fahrbaren Untersatz zu vertauschen, hat in den letzten Jahren auch die Zweiradindustrie Nordbayerns – die dort angesiedelten Unternehmen bestreiten einen maßgeblichen Produktionsteil Westdeutschlands – entscheidend beeinflußt. Als in diesen Tagen eine Hauptversammlung der Victoria Werke AG, Nürnberg, eine Kapitalerhöhung um 1,04 Mill. DM auf 7,00 Mill. DM und die Umbenennung in Zweirad-Union AG, Nürnberg, bewilligte, war damit ein Schlußstrich unter die Zusammenfassung der Produktionsprogramme der Expreßwerke AG, Neumarkt/Oberpfalz, der Victoria Werke und des DKW-Zweiradprogramms gezogen. Die neuen Aktien der Zweirad-Union AG, Nürnberg, wird Dr. Odilo Burkart, der sie übernommen hat, auf Antrag der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz den Aktionären nach Relation ihres Besitzes 6 : 1 zu 115 v.H. anbieten. Dr. Burkart, Eigentümer der Alumetall GmbH, Nürnberg – sie wiederum ist Hauptaktionärin bei Victoria – ist auch Vorstandsvorsitzer der zum Flick-Konzern gehörenden Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte AG, Sulzbach-Rosenberg. Es lag deshalb nahe, daß man mit dieser aus Marktgründen bedingten Konzentration auch den Flickkonzern in Verbindung brachte. Die Flick KG, Düsseldorf, erklärte jedoch seinerzeit, der Übergang des Zweiradprogramms der Auto Union auf Victoria sei ein Privatgeschäft von Dr. Burkart. Immerhin ist jedoch wohl die Überlegung nicht abwegig, daß die Maxhütte als Zulieferant für den neu entstandenen Zweiradkonzern fungiert.

Wie man hörte, waren die Victoria Werke (bei deren Sanierung seinerzeit Dr. Burkart bzw. die Alumetall in die Bresche gesprungen war) in der letzten Zeit nur etwa zu 50 bis 60 v. H. ausgelastet. Eine befriedigende Rendite wird jedoch erst bei 80 bis 90 v. H. erreicht; diese hofft man mit Hilfe der DKW-Fertigung zu erzielen. Von DKW wurde die Fertigung der Mopeds und der Motorräder übernommen, die Fabrikation der Roller wurde nach Frankreich in Lizenz gegeben.

Die Expreßwerke waren, so wurde es wenigstens in der Hauptversammlung vom 11. September 1958 begründet, vor allem wegen des starken Umsatzrückganges im ersten Halbjahr 1958 vorübergehend zahlungsunfähig geworden. Zur Abdeckung des Verlustes wurde ein Kapitalschnitt 10:3 von 2 auf 0,6 Mill. DM nötig und anschließend Wiedererhöhung um 0,4 auf 1 Mill. DM. Über die Gründe, warum dieses älteste Zweiradwerk in Europa an den Rand des Ruins geriet, entbrannte ein heftiger Streit zwischen dem ehemaligen Vorstand und der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Im Zuge der Sanierung wurde das AK von Victoria zu 78 v. H. übernommen. Die Expreßwerke haben die Herstellung der Mopeds nach Nürnberg verlegt. Sie werden nur noch Fahrräder herstellen, während Victoria diese Fertigung eingestellt hat. Zusammen mit den Expreßwerken, deren Verschmelzung mit der Zweirad-Union Dr.Burkart angedeutet hat, hofft man, den gemeinsamen Marktanteil bei Mopeds, der im Vorjahr bei rd. 33 v. H. lag, auch künftig halten zu können. Bei Fahrrädern hofft man mit einem gleichbleibenden Geschäft, während man den Motorradabsatz zurückhaltend beurteilt. Mit 2200 Beschäftigten will die Zweirad-Union das Fahrradprogramm ausweiten und ein preisgünstiges Tourenrad herausbringen. In den Werken Nürnberg und Neumarkt stehe die erfolgreiche Rationalisierung kurz vor dem Abschluß. Der DKW-Motorradbau wird bald in Nürnberg anlaufen.

Nachdem in den letzten Jahren die Zweiradproduktion ständig gestiegen, die Nachfrage aber gleichzeitig gesunken war, müssen sich die nach dem Ausleseprozeß verbliebenen Firmen mit den Marktverhältnissen abfinden. 1957 wurden in der Bundesrepublik noch 500 000 Mopeds veikauft, 1958 werden es etwa 420 000 und in den folgenden Jahren etwa 380 000 Stück sein. Bei Fahrrädern rechnet man mit einem konstanten Bedarf von etwa 800 000 bis 1 Million jährlich, der an Motorrädern und Kleinkrafträdern dürfte weiter zurückgehen. Die Aussichten dieser Zweirad-Konzentration auch im Gemeinsamen Markt werden nicht zuletzt von dem Erfolg der Arbeitsteilung, der Rationalisierung und Typenbereinigung die bis 1960 durchgeführt sein soll, und der beweglichen Anpassung an die Marktverhältnisse abhängen. t. r.