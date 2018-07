Ich bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten“ – so eröffnete der amerikanische Außenminister Dulles letzte Woche seine Pressekonferenz. Die Fragen ließen nicht auf sich warten: Siebenundzwanzig wurden ihm insgesamt gestellt, sechzehn davon galten der Berliner Krise. Dulles beantwortete sie alle aus dem Stegreif. Und am nächsten Tag stand in den Zeitungen zu lesen, Amerika sei bereit, unter gewissen Umständen mit sowjetzonalen Vertretern als „Beauftragten“ der Sowjets zu verhandeln. Und die Meldung löste nicht geringe Beunruhigung aus.

Freilich, was zunächst als Schwankung oder gar Schwenkung der amerikanischen Außenpolitik erschien, entpuppte sich schon am Tage darauf als recht unangemessene Übertreibung. Zwar hatten die Journalisten nichts Falsches übermittelt, aber unter dem Druck des Redaktionsschlusses hatten sie den Äußerungen des amerikanischen Außenministers in ihren ersten Kabeln recht einseitige Akzente aufgesetzt: sie hatten einen einzigen Punkt einfach deshalb, weil er neu war, groß herausgestellt und dafür alle anderen unter den Tisch fallenlassen.

Diese anderen Punkte sind indessen für ein ruhig wägendes Urteil nicht minder wichtig als der eine, überpublizierte. Sie nämlich lassen nicht den geringsten Zweifel an der Entschlossenheit der Amerikaner, fest zu ihren Berliner Verpflichtungen zu stehen. Dulles Äußerungen über etwaige Verhandlungen mit sowjetzonalen Beauftragten des Kreml war mit so vielen Wenn und Aber gespickt, mit so vielen Einschränkungen, Vorbehalten und Reserven versehen, daß auch nicht der Schatten eines Verdachts aufsteigen kann, die Vereinigten Staaten hätten etwa ihre Haltung im Grundsätzlichen geändert.

„Wir würden gewiß mit ihnen nicht in einer Weise verhandeln, die eine Anerkennung des ostdeutschen Regimes als Substitut für die Sowjetunion bei der Ausübung der Verpflichtung und der Verantwortlichkeit der Sowjetunion nach sich ziehen würde“, erklärte Eisenhowers Außenminister. „Es sollte nichts unternommen werden, was den Anschein erwecken könnte, es würden der DDR Befugnis, und Verantwortlichkeit gegeben, Angelegenheiten zu behandeln, in den die Sowjetunion uns gegenüber ausdrücklich die Verpflichtung und Verantwortung übernommen hat.“

Dulles brauchte seine Äußerung also nicht zu dementieren; eine nachträgliche Interpretation war überflüssig, denn im Zusammenhang war alles klar. Im übrigen ist sie durch die Moskauer Noten längst überholt. Weswegen es denn eigentlich doppelt wundernimmt, daß der englische Außenminister Selwyn Lloyd am Montag das Thema nochmals aufgriff – und zwar in einer Art, die seines amerikanischen Kollegen diplomatische Umsicht durchaus vermissen ließ. Es ist eigentlich, so sollte man meinen, keine Veranlassung dafür gegeben, den Fuß in eine Tür zu stellen, die wir alle am liebsten geschlossen sehen möchten. ts.