Arbeitgeber revidieren ihre Lohnformel

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat in der vergangenen Woche ihre Mitgliederversammlung abgehalten. Der übliche, bei dieser Gelegenheit alljährlich vorgelegte Tätigkeitsbericht und die gehaltenen Reden bekräftigen im großen und ganzen die bekannte Konzeption, mit der die Unternehmer der Bundesrepublik seit Jahr und Tag an die sozialen Probleme herangehen. Sie brachten aber auch in einem Punkt – in einem sehr wichtigen Punkt, wie uns scheint – mindestens eine Akzentverschiebung und vielleicht sogar mehr.

Einer der Kernpunkte in den sozialpolitischen Überlegungen der Bundesvereinigung ist – oder man darf nun wohl sagen: war bisher – die These, daß Lohnerhöhungen nur insoweit tragbar seien, als sie sich im Rahmen des durchschnittlichen Produktivitätszuwachses der Volkswirtschaft halten. In Ziffer zwei des Zehn-Punkte-Programms der Arbeitgeberverbände von 1956 steht der Satz:

„Die Löhne können nicht über die Produktivität hinausgehen, wenn ihr Wert für die Lohnempfänger erhalten bleiben soll.“

Seitdem ist diese Behauptung von den Arbeitgebern immer wieder in die Debatte geworfen worden, wenn über Lohnerhöhungen gestritten wurde. Doch diese Behauptung ist weder ökonomisch noch gesellschaftspolitisch haltbar. Die Produktivitätsklausel war die schwache Stelle in der geistigen Front des Unternehmerlagers.

Die Bindung der Löhne an die Produktivität – als Zauberformel für die Gewährleistung von Arbeitsfrieden und monetärer Stabilität – ist unpraktizierbar. Der Begriff der volkswirtschaftlichen Produktivität, insbesondere der Produktivitätsmessung, ist außerordentlich umstritten. Es besteht wenig Hoffnung, daß sich die Sozialpartner mit ihren divergierenden Zielsetzungen jemals auf eine von beiden Seiten akzeptierte „Meßzahl“ für „tragbare“ Lohnerhöhungen einig werden.

Aber auch wenn sich dieses Verfahren praktizieren ließe, so wäre es gesellschaftspolitisch steril. Bindung der Löhne an die Produktivität würde nichts anderes bedeuten als die Aufrechterhaltung der gegebenen Lohnquote für alle Zeiten. Nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die derzeitige Bundesregierung sind der Meinung, daß die Einkommensverteilung zugunsten der Arbeitnehmer verschoben werden sollte. Das aber ist nur möglich durch über den Produktivitätszuwachs hinausgehende Einkommenssteigerungen der abhängig Arbeitenden, die nun allerdings, wenn diese Prozedur nicht ein Schlag ins kalte Wasser werden soll, gehalten sind, mindestens die über den Produktivitätszuwachs hinausgehenden Lohn-, und Gehaltssteigerungen als freiwillige Ersparnisse der volkswirtschaftlichen Investition zur Verfügung zu stellen. Anders wird sich die „Eigentumsbildung in Arbeiterhand“ wohl nicht verwirklichen lassen.