S. L., Berlin

Berlin spricht vom Fest im Schloß“, behauptet das Inserat in einer Westberliner Tageszeitung. Es galt dem neueröffneten Hilton-Hotel und seiner Gala-Premieren-Nacht, zu der Eintrittskarten – einhundert Mark das Stück – schon seit Wochen ausverkauft waren. Die Behauptung war, wenngleich ein wenig übertrieben, nicht durchaus falsch: Wer in Berlin dieser Tage nicht von der Sowjetnote sprach oder von der Stadtautobahn, sprach vom Hilton-Hotel.

Am häufigsten freilich sprachen die Berliner von diesen drei Dingen auf einmal, die Themen beziehungsvoll miteinander verknüpfend. Denn die Schatten, die die Sowjetnote auf das berlinische Gemüt wirft, geben den beiden Bau-Geschenken der Stadt an sich selbst desto strahlendere Konturen und verleihen ihnen die zusätzliche Symbolkraft eines wuchtig steinernen „Nun erst recht“.

Hätte man das ‚Berlin Hilton‘ noch nicht gebaut“, meinte der Vizepräsident des internationalen Hotel-Konzerns, „dann wäre jetzt, nach der Note Moskaus, der rechte Zeitpunkt, es zu errichten“. Und an eben dem Tag, an dem Gromykos Besuch in Ostberlin bekanntgegeben wurde, wünschte Minister Lemmer bei der Einweihung der Stadtautobahn, „daß der sowjetische Außenminister sich dieses Werk ansieht, um zu erkennen, welche Werte für ganz Deutschland geschaffen werden können, wenn alle in Freiheit leben können“.

Was hier geplant und gebaut wurde, ist hauptstädtisch angelegt und wird von der Öffentlichkeit mit Genuß und Stolz in Besitz genommen. Kein Autobesitzer, der nicht andächtig die zwei Kilometer Stadtautobahn – die erste, die es in Deutschland gibt – mehrmals auf und ab gefahren ist. Von der Avus-Ausfahrt führt die Schnellstraßenschlucht vorerst zum Hohenzollerndamm; später soll sie in Richtung Tempelhof weitergeführt werden. Sechsbahnig, hell erleuchtet und in gleißend gekachelter Kurve wird der Kurfürstendamm untertunnelt, und von Reinickendorf bis Britz, aus Pankow und Spandau eilen die Autofahrer herbei, um über die Auf- und Abfahrtrampen 2000 Meter von Wilmersdorf nach Charlottenburg zu passieren.

Indessen wird in Richtung Schmargendorf bereits emsig weitergebuddelt: Die nächsten 1,1 Kilometer Stadtautobahn sollen 1961 fertig sein. Doch ist dies nur ein kleines Teilstück des Stadtrings Berlin der Bundesautobahn, der insgesamt auf 40 Kilometer berechnet ist, von denen 14 durch den Sowjetsektor führen. Bis die diskreten West-Ost-Kontakte der Berliner Bauplaner von der Ungarnkrise zerrissen wurden, war die Straßenführung beider Teile in großen Zügen aufeinander abgestimmt.

Auch das Berlin Hilton verbindet wenigstens optisch Ost und West; von den Grenzstraßen des Sowjetsektors her sieht man die obersten der vierzehn Stockwerke über die Tiergartenbäume ragen. Dies Hotel ist für jene internationale Touristenschicht gedacht, die nach dem Preis nicht zu fragen braucht, obschon die Direktion versichert, das Hilton sei kein Luxushotel, sondern ein „erstklassiges Hotel nach internationalem Maßstab“.