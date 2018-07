Inhalt Seite 1 — Salat à la mode Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Lektüre von Verlagsprospekten, möchte man meinen, sei der trockensten Beschäftigungen eine. Doch sie hat durchaus ihre Reize und bietet Stoff genug zur Bewunderung, zur Verwunderung, zur Belustigung – und manchmal kommt einen ein Grauen an.

Gewiß gibt es viele Verlage, die sich der Aufgabe, sich selber zum Ruhm reden zu müssen, gewandt und klug entledigen. Andere aber glauben, der anvisierte Käufer werde nur durch eine mächtige Superlativ-Kanonade todsicher erledigt.

„Noch nie ist das Problem der ersten Liebe so zartfühlend und tiefschürfend und zugleich packend dargestellt worden. Von der ersten bis zur letzten Zeile wird der Leser dem aufwühlenden Geschehen mit intensivster Spannung folgen.“ (Spannend und aufwühlend allein darf das Buch allerdings nicht sein, ein „Problem“ gehört dazu, will es hierzulande einen „seriösen“ Käufer finden.)

Auch für schwierigere Zusammenhänge gibt es fertige Wendungen, und es genügt, diese Klischees in gedankenloser Kombinatorik aneinanderzureihen – schon entsteht ein Schein gedanklicher Bewältigung. Nur an einem Mißton hier und dort erkennt man, wie wenig sich der Verfasser wirklich engagiert hat. Dann bricht plötzlich die ganze hochstaplerische Phraseologie, morsch und hohl, zusammen. Löst man einzelne Formulierungen heraus und bahrt man sie auf, so füllt sich ein wahres Leichenschauhaus des Geistes, grotesk und traurig anzuschaun.

Eine dieser Gedankenmumien ist die häufig zitierte „Vollendung“ eines Werkes, verräterisch ergänzt zu „hoher“ oder gar „ungewöhnlicher Vollendung“, als gäbe es die Vollendung auch niedrig, gewöhnlich und mittelmäßig. Nicht immer sind die Beispiele so kraß wie folgendes Rezept zur Perfektion: „Es ist kein Zweifel: Wenn Alpinist und Automobilist, Dichter und Photograph sich in einer Person vereinen, so entsteht ein Werk von ungewöhnlicher Vollendung.“ Also ans Werk, Autofahrer, wenn ihr auch Dichter seid!

Wir erfahren, ein Werk sei „ebenso gehaltvoll wie dichterisch hochstehend“, als wären dies zwei beliebige, voneinander ganz unabhängige Attribute, die einem Werk wie einer Preiskuh ihr Orden umgehängt werden können. „Die Autorin ist ganz Herz“ – im wörtlichen wie im metaphorischen Sinn eine gar erschreckende Vorstellung. Was schreiben Herzen wohl außer Elektrokardiogrammen?

Oder: ein Autor sei „nicht nur Dichter, sondern auch Bekenner, was dem Werk seine eigentliche Bedeutung gibt“. Was heißt hier „Bekenner“? Zu irgend etwas bekennt sich schließlich jeder Dichter.