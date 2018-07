Die Dame des Hauses hatte den Daumen verbunden. Ein Sportunfall? Ach nein, das Brotmesser war ausgerutscht. Die Gäste lächelten ungläubig. Ein Brotmesser in der vollmechanisierten Küche? Besaß die gnädige Frau etwa keine Maschine?

Eine Brotmaschine aus Vorkriegstagen, stellte sich heraus, stand seit Jahren im hintersten Schrankwinkel. Verbannt wegen der unappetitlichen Schmutzecken und „weil sie frisches Brot immer so zusammendrückt“. Auch hatte die Hausgehilfin meist nur unregelmäßige Keile zustande gebracht. Mal war die Schneide zu stumpf, mal die Rinde zu hart gewesen. Seit der Zeit unterzog sich die Hausfrau selbst der Mühsal, täglich einen Laib Brot in gleichmäßig-mundgerechte Scheiben zu zerlegen. Mit dem Messer!

Von dem Universalschneider, der an die Stelle der einstigen Brotmaschine getreten ist, wußte diese sonst so fortschrittliche Hausfrau nichts. Wieder einmal bewahrheitete sich, daß ganz neue Erfindungen leichter durchgesetzt werden können als Geräte, die aus allgemein bekannten simplen Anfängen stammen.

Dabei gehört dieses Universalgerät zu den denkbar rationellsten Anschaffungen, das seinen Preis zwischen rd. 45 DM und 75 DM schnell durch spürbare Arbeitserleichterung verdient. Es eignet sich nämlich nicht nur dazu, ein frisch aus dem Ofen gezogenes Weißbrot oder einen altbackenen Bauernklöben mühelos aufzuschneiden, sondern bewährt sich auch bei Käse, Wurst, Schinken, ja Gemüse! – Die Brotmaschine von heute präsentiert sich mit glattem, ansehnlichem Gehäuse aus lackiertem Eisenguß, Kunststoff oder verchromtem Aluminium. Sie wird mit einer Schraubzwinge an der Tischkante befestigt oder steht auf vier, sich festsaugenden Gummifüßchen. Selbstverständlich sind vom kleinen Junggesellengerät bis zum Großküchenformat alle Größen erhältlich; für den . Normalhaushalt kommt die 19-cm-Messer-Maschine am ehesten in Frage.

Auf das Messer kommt’s natürlich an. Sparsamkeit ist hier nicht am Platze. „Rostfrei“ sollte immer dann gewählt werden, wenn Gemüse verarbeitet wird. Auch empfinden die meisten Hausfrauen das gewellte Messer, das einige Konstruktionen aufweisen, als besonders praktisch, weil ihm selbst noch die härtesten Rinden zuzumuten sind. W.