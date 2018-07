Die Westfälische Drahtindustrie, Hamm (Westf.), die zum 30. Juni bilanziert, hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 1957/58 annähernd auf dem Vorjahrsstand gehalten. Im Zuge der konjunkturellen Entwicklung ging der Export zurück, doch konnte der Inlandumsatz gesteigert werden, obwohl auch hier die Nachfrage vorübergehend nachließ. Entsprechend der Marktsituation wurde der Wettbewerb auf den Drahtmärkten schärfer und ließ es nicht zu, gestiegene Kosten in höheren Preisen voll weiterzugeben. Besonders die Eisenpreiserhöhung vom November 1957 bedeutete bei der sehr materialintensiven Produktion eine schwere Belastung. Nachdem die Gesellschaft bereits im Vorjahr den betrieblichen Ausbau im wesentlichen abgeschlossen hatte, war das Investitionsvolumen im Geschäftsjahr 1957/58 geringer; entsprechend verminderten sich die Abschreibungen. Die Ertragsrechnung wurde damit entlastet. Auf Grund des Ergebnisses wird der zum 16. Dezember 1958 einberufenen Hauptversammlung eine Dividende von unverändert 4 v. H. auf die 9 Mill. DM Stammaktien vorgeschlagen.

In einer vor kurzem stattgefundenen Hauptversammlung der Berliner Bank AG in Berlin wurde die Erhöhung des Grundkapitals um 10 auf 30 Mill. DM zu pari beschlossen. Damit ist, wie das Institut mitteilt, der in den letzten Jahren eingetretenen erheblichen Ausweitung des Geschäftsvolumens Rechnung getragen worden. Die neuen Aktien sind vom Land Berlin bereits übernommen worden. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt wurde an Stelle von Senator a. D. Dr. Friedrich Haas, der sein Mandat niedergelegt hat, in den Aufsichtsrat gewählt.

Erweiterung im Vorstand der Dresdner Bank. Fritz Reinhold, Direktor der Niederlassung München, ist mit Wirkung vom 1. Januar 1959 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt worden. Reinhold hat seit 1930 nacheinander den Filialen Bünde (Westfalen), Bochum, Chemnitz, Offenbach, Nürnberg und nunmehr München vorgestanden.

Die Verwaltung der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, schlägt für das Geschäftsjahr 1957/58 (30. Juni) eine um 2 auf 11 v. H. erhöhte Dividende auf 70 Mill. DM Grundkapital vor. Hauptversammlung am 16. Januar 1959. Vertragsgemäß werden die freien Aktionäre der Tochtergesellschaften, Vereinigte Westdeutsche Waggonfabriken AG., (Köln) (zuletzt 3 v. H. für 1956/57) und der Isselburger Hütte AG (Isselburg/Niederrhein) (zuletzt 9 v. H. für 1956/57) eine entsprechende erhöhte Dividende erhalten. Die bei Klöckner-Humboldt-Deutz gestiegenen Personal- und Materialkosten bei einem durch die Lage auf dem Lastwagenmarkt bedingten leicht rückläufigen Gesamtumsatz konnten nach Mitteilungen der Verwaltung im wesentlichen durch Rationalisierungen aufgefangen werden. Die insbesondere beim Export noch erzielten befriedigenden Ergebnisse zusammen mit der steuerlichen Begünstigung des ausgeschüttetens Gewinns haben die Dividendenerhöhung um 2 v. H. möglich gemacht.