Wenn die Linke nicht weiß, was die Linke tut

hst., Gladbeck

Es kam völlig überraschend, sowohl für die 80 000 Gladbecker Bürger wie auch für die 36 Ratsherren. Auf der Tagesordnung der Rats-.Versammlung stand: Wahl des Oberbürgermeisters. Das ist nicht ungewöhnlich, denn das steht alle zwei Jahre auf der Tagesordnung. Die Ratsmitglieder von Gladbeck (22 SPD, 14 CDU; versammelten sich also wie üblich im Rathaus Die Tagesordnung wurde verlesen und die SPD-Ratsmitglieder riefen: „Wiederwahl! Wiederwahl!“ Damit war die Wiederwahl des Bergmanns Fritz Lange gemeint, der schon zwölf Jahre als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt gelenkt hatte.

Der Zuschauerraum war bis auf den letzten Platz besetzt, als die Ratsmitglieder zur geheimen Wahl schritten. Die Überraschung brachte die Stimmenauszählung. Die Mehrheit der SPD schlug zwar – wie erwartet – Fritz Lange als OB vor. Auch die CDU war bereit, der SPD als der stärksten Fraktion des Rates den OB zuzuerkennen. Aber sie gab ihre Stimmen dem SPD-Ratsherren Heinrich Kliem. Doch auch fünf SPD-Ratsherren stimmten für Heinrich Kliem, und so wurde er mit 19:17 Stimmen der neue Oberbürgermeister von Gladbeck. Worauf ein Gladbecker im Zuschauerraum tief Luft holte und rief: „Das ist ja einmalig in der ganzen Bundesrepublik...“ Der Rest ging im Tumult unter. Die Gemüter der Gladbecker haben sich bis heute noch nicht von der Aufregung dieser Bürgermeisterwahl erholen können.

Diese Aufregung führen die einen auf das zurück, was sie das „ungewöhnliche Verhalten der SPD“ nennen: „Die haben dem Kliem und seinen Leuten schon beim Hinausgehen mit Repressalien gedroht.“ Ein anderer weiß zu berichten: Nachher war eine Fraktionsbesprechung. In dieser Besprechung verlangte die SPD, jeder solle sagen, wem er in der geheimen Abstimmung die Stimme gab.“ Und: „Mitglieder des SPD-Kreisvorstandes legten Kliem die Mandatsniederlegung nahe.“

Die Aufregung der anderen Seite erklärt Fritz Lange, Oberbürgermeister außer Dienst und 1. Vorsitzender des Orts Vereins der SPD: „In der Fraktionssitzung stand auf der Tagesordnung. auch der Punkt: Wahl des Kandidaten für den Oberbürgermeister. Als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters wurde ich vorgeschlagen. Eine Aussprache wurde von keinem Fraktionsmitglied gewünscht; es wurden auch keine Gründe oder Einwendungen gegen diesen Vorschlag vorgebracht.

Da mit Manipulationen der CDU zu rechnen war, einigte sich die Fraktion einstimmig, auch mit der Stimme von Heinrich Kliem und ohne Widerspruch von diesem, auf folgendes: Wird von der CDU ein anderes SPD-Mitglied zum Oberbürgermeister vorgeschlagen, so wird dieses Mitglied vor der Wahl eine Verzichterklärung abgeben.

In der Ratsversammlung hat Heinrich Kliem als Fraktionsvorsitzender sich an keine dieser Vereinbarungen, die mit seiner Stimme und unter seiner Leitung als Fraktionsvorsitzender zustande gekommen sind, gehalten. Im Gegenteil, er hat als Vorsitzender und damit als der erste Sprecher der Fraktion, wie es seine selbstverständliche Pflicht gewesen wäre, den einstimmig gefaßten Beschluß, mich zum Oberbürgermeister zu wählen, dem Rat nicht unterbreitet, als er von der CDU vorgeschlagen wurde, auf die Nominierung nicht verzichtet, als er vom Rat mit knapper Mehrheit zum Oberbürgermeister gewählt worden war, das Amt angenommen, trotzdem die Fraktion einstimmig vorher klar andere Vereinbarung und Beschlüsse getroffen hatte.“