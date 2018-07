... daß nach Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände in 250-g-Packungen Butter oft nur 240 g enthalten sind. Der Handel macht sowohl von der dreiprozentigen Toleranz-Marge als auch davon Gebrauch, daß nach den geltenden Verordnungen kein Zwang zum Verkauf einer Netto-Menge besteht.

... daß auf dem Truppenübungsplatz Baumholder die Vernichtung unbrauchbar gewordener amerikanischer Granaten durch eine Spezialeinheit der US-Army zu der Erkrankung von etwa 100 Menschen aus drei Gemeinden am Rande des Platzes führte. Sie wurden von Brechreiz, Husten, Schwindelanfällen und Tränenausbrüchen befallen.

... daß die Klage eines Assistenzarztes am Berliner St.-Gertruden-Krankenhaus auf Zahlung von 1316 DM für geleisteten Nachtdienst vom Landesarbeitsgericht in zweiter Instanz mit der Begründung abgewiesen wurde, der Nachtbereitschaftsdienst könne nicht als echte Arbeitsleistung anerkannt und „die ärztliche Tätigkeit nicht wie die eines Fabrikarbeiters nach Zeitaufwand gemessen und bezahlt werden“. Die erste Instanz dagegen hatte sich auf den Standpunkt gestellt, die Nichtzahlung des Nachtdienstes stehe in krassem Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen.