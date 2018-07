Die Agrippina Allgemeine Versicherungs-AG, die Agrippina See-, Fluß- und Landtransport-Versicherungs-Gesellschaft, die Kölner Lloyd Allgemeine Versicherungs-AG und die Mitteleuropäische Versicherungs-AG, sämtlich in Köln, die in Personalunion geleitet und verwaltet werden, bekommen nach den Beschlüssen ihrer Hauptversammlungen eine höhere Kapitalausstattung. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung verfügen die genannten Unternehmen über ein Grundkapital von zusammen 8 Mill. DM, davon sind 70 v. H. (oder 5,626 Mill.) eingezahlt. Die Gruppe wird über Rücklagen von zusammen 5,65 Mill. DM verfügen.

Auf Beschluß der Hauptversammlungen werden für das Geschäftsjahr 1957 Dividenden von 10 v. H. auf das eingezahlte Grundkapital ausgeschüttet. Die Entwicklung des Berichtsjahres war erfreulich. Bei den Prämieneinnahmen ergab sich eine Steigerung auf 139,6 (132,9) Mill. DM; der Anstieg ist im laufenden Jahr weitergegangen. Da auch der Schadenverlauf im Durchschnitt aller Versicherungszweige etwas günstiger war all im Geschäftsjahr 1957, kann auch für 1958 ein gutes Ergebnis vorausgesagt werden.

Einen wichtigen Posten in dem jetzt von der Hauptversammlung verabschiedeten Zahlenwerk bilden die Vermögenserträge, die in 1957 auf 6,359 (5,91) Mill. DM zugenommen haben. Die Vermögenswerte selbst stiegen auf 11,04 (102,37) Mill. DM. Mit 26,2 Mill. DM (oder 23 v. H.) rangieren hier die Grundstücke an erster Stelle. Bemerkenswert hoch sind die Bankguthaben u. ä. mit 25,97 (23 v. H.); allerdings haben sie im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. Ein großer Block sind die Ausgleichsforderungen von 20,16 Mill. DM (oder 18 v. H.). Dann kommen die weiter erhöhten Schuldscheinforderungen von 16,22 Mill. (oder 14 v. H.) und die Wertpapiere mit 15,14 Mill. (oder 13 v. H.).

Zusammen mit den anderen Sachversicherungsgesellschaffen der Agrippina Versicherungsgruppe hielt auch die Patria Versicherungs- AG, Köln, die wiederum über diversen Verträgen in enger Verbindung zur Agrippina-Gruppe steht, ihre Hauptversammlung ab. Sie bleibt für 1957 bei einer Dividende von 10 v. H. auf das mit 35 v. H. eingezahlte Aktienkapital von 1 Mill. DM. Hier stieg die gesamte Prämieneinnahme im Berichtsjahr

1957 auf 15,29 (14,38) Mill. DM. d t.