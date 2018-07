Mit einiger Sorge denkt man in den Börsensälen an die nächsten sechs Monate. Niemand glaubt zwar ernsthaft, daß die sowjetischen Forderungen in bezug auf Berlin, so wie sie vorgebracht wurden, vom Westen akzeptiert werden, aber man ist sicher, daß die verschiedenen Phasen der Verhandlungen viel politische Unruhe bringen werden. Und das ist kein Klima, in dem sich ein Kapitalmarkt gesund entwickeln, kann. Schon die Schwankungen der letzten Tage haben die Bankenkundschaft mißmutig gemacht. Sie wartet ab... Das merken jetzt auch die Investment-Gesellschaften, deren Absatz in Zertifikaten merklich zurückgegangen ist. Ob das nur vorübergehend ist, wird sich sehr bald zeigen, denn üblicherweise bringt das Weihnachtsfest wieder einen leichten Anstieg der Verkaufskurve.

Übrigens ist nicht allen am deutschen Kapitalmarkt interessierten Gruppen unbedingt an einer ruhigen Entwicklung gelegen. Jene Stellen, die für den Absatz ausländischer, hauptsächlicher überseeischer Papiere werben und sich dabei erst in zweiter Linie auf die Qualität ihres Angebots berufen können, scheinen nunmehr ein nach ihrer Meinung durchschlagendes Werbeargument gefunden zu haben. Ein in Deutschland erscheinender Wirtschafts-Börsen-Brief, herausgegeben von einer New Yorker Firma, arbeitet munter mit der Drohung, daß den Amerikanern gar nichts anderes übrigbleiben wird, als eines Tages Berlin aufzugeben, und zwar dann, "wenn eine solche Lösung ohne sichtbaren Prestigeverlust möglich wäre". Der Verfasser gibt zu: "Dies ist für die Deutschen bitter zu hören!" Am Schluß dieses Börsen-Briefes werden dann einige "besonders chancenreiche erstklassige amerikanische Wertpapiere" empfohlen.

Angesichts solcher Stimmen kann man sich nicht wundern, wenn in den letzten Tagen immer wieder Verkaufsorders aus dem Ausland kamen und diese hauptsächlich Aktien solcher Gesellschaften betrafen, die über Vermögensinteressen in Berlin verfügen. Ganz tüchtige Börsianer haben bereits für jede in Frage kommende Gesellschaft den Anteil des Berlin-Vermögens ausgerechnet und ihre Dispositionen danach getroffen. Auch die Berliner Bank AG hat sich mit dem Börsenproblem "Berlin" beschäftigt und in ihrem letzten Wochenbericht ausgerechnet, daß die Kurseinbußen bei Aktien mit Produktionsstätten in Berlin besonders gravierend waren. Sie betrugen etwa 2C bis 25 v. H. des Kurswertes. Schultheiß erlitten sogar einen Rückschlag von 28 v. H. Aber auch AEG und Siemens mußten Abschläge von rund 15 v. H. hinnehmen.

Am Montag – nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses in Berlin – kam es in den Berlin-Papieren zu einer merklichen Erholung. Auch aus dem Ausland meldeten sich wieder einige Käufer. Dennoch blieb bei den Berlin-Papieren die Höhe der am Wochenbeginn eingetretenen Kursgewinne hinter denen der übrigen international bekannten Papiere zurück. Wie sich die zur Zeit geübte Zurückhaltung auswirken kann, zeigt das Beispiel Bekula. Um dem Kurs eine Stütze zu geben, wurde ungewöhnlich frühzeitig verkündet, daß die Gesellschaft eine Dividendenerhöhung auf 9 (8) v. H. vornehmen wird. Wenige Tage darauf ließ man durchblicken, daß eine Kapitalerhöhung in den Bereich der Möglichkeiten gerückt ist. Unter normalen Umständen hätte der Kurs daraufhin bis in die Nähe von 200 v. H. rücken müssen. Doch das geschah nicht. Der Kurs schwankte unverändert um 150 v. H. Die HEW-Aktien, auf die ebenfalls 9 v. H. ausgeschüttet werden wird und bei denen vorläufig kein Bezugsrecht in Aussicht steht, werden zur gleichen Zeit mit 210 v. H. notiert.

Nun wäre es aber verfehlt, die alleinige Schuld für die gegenwärtige Börsenverstimmung dem Fall "Berlin" zuzuschreiben. Auch der Rentenmarkt ist zur Zeit unergiebig geworden. Und das hat mit Berlin kaum etwas zu tun. Die Folgen der unglücklichen 5 1/2prozentigen Bundesbahn-Anleihe sind offensichtlich noch nicht überwunden. In diesem Zusammenhang ist zu registrieren, daß eine neue 5 1/2prozentige Anleihe, die bereits öffentlich angekündigt worden ist, kurzfristig zurückgezogen wurde.

Allerdings ist nicht anzunehmen, daß die Anleger ihre Zurückhaltung längere Zeit aufrechterhalten können, denn die immer noch wachsende Liquidität wird eines Tages wieder zur Anlage drängen. Für die Hypothekenbanken ist die gegenwärtige Situation ebenfalls wenig erfreulich. Der Hypothekenabruf hat sich belebt und für das nächste Jahr ist eine bemerkenswert gute Baukonjunktur zu erwarten. Unter diesen Umständen stehen die Realkreditinstitute vor der Notwendigkeit, Käufer für ihre Pfandbriefe zu suchen. Glücklicherweise können die Banken hinsichtlich des Ausgabekurses beweglich sein und auf diese Weise kurzfristige Marktschwierigkeiten überbrücken. Kurt Wendt