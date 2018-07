Zwischen der Klöckner-Humboldt-Deutz AG und der Fünfjahresplan-Organisation der Vereinigten Arabischen Republik wurde ein Investitions- und Liefervertrag geschlossen, den die der Klöckner-Humboldt-Deutz AG angehörigen Magirus-Werke in Ulm durchführen werden. Der Vertrag sieht im einzelnen die Errichtung einer Lastwagen- und Motorenfabrik vor, die imstande sein soll, jährlich 3500 Dreitonner- bzw. Fünftonner-Lastkraftwagen und 4000 Dieselmotoren herzustellen. Diese Kapazität soll im Laufe einer Zeit von acht Jahren auf 6000 Fahrzeuge und 8000 Motoren jährlich erweitert werden. Der Auftragswert allein der Investitionen (Lieferung von Maschinen und Fertigungseinrichtungen) beträgt ca. 40 Mill. DM. Der Vertrag sieht darüber hinaus für den ägyptischen Partner eine Option zur Fertigung von Schleppern und weiteren Typen von luftgekühlten Motoren vor, für deren Planung und Lieferung die Kölner Werke der Klöckner-Humboldt-Deutz AG in Frage kommen.

Die Hauptversammlung der Knorr-Bremse AG, Berlin/München genehmigte für 1957 wieder 9 v. H. Dividende sowie einen einmaligen Bonus von 6 v. H. Die Mittel für den Bonus stammen aus Lizenzbeträgen, die während des Krieges im Ausland, beschlagnahmt waren und jetzt freigegeben worden sind. Der Geschäftsgang war bei allen Beteiligungsgesellschaften gut.

Die Niederländische Philips verteilt für das Rechnungsjahr 1958 eine Interimsdividende von 6 v. H. auf die Vorzugsaktien und von 6 v. H. auf die normalen Aktien Die N. V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips Gloielampenfabrieken, deren Aktien an den deutschen Börsen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg und München) eingeführt sind, wird die gleiche Teilausschüttung vornehmen. Die Dividende ist ab 6. Januar 1959 zahlbar.

Die selbstabgeschlossenen Versicherungen der Vereinigten Lebensversicherungsanstalt auf Gegenseitigkeit für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg, erhöhter sich im Geschäftsjahr 1957 gegenüber dem Vorjahr um 32 v. H. auf 492 Mill. DM. Der Versicherungsbestand stieg in Berichtsjahr auf 2,11 (1,76) Mrd. DM und hat sich bis zum 30. September 1958 weiter auf 2,33 Mrd. DM erhöht. Der 1957 erzielte Überschuß von 16,17 (10,27) Mill. DM wurde in voller Höhe der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt, die damit am Bilanzstichtag auf 55,96 (43,83) Mill. DM gestiegen ist. Die Gewinnausschüttung an die Versicherungsnehmer wurde abermals verbessert.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Hermann & Braun AG hat antragsgemäß beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um 3,3 auf 10,0 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Stammaktien (rd. 1,68 Mill. DM) und die neuen Vorzugsaktien (rd. 1,62 Mill. DM) werden im Verhältnis 4 : 1 begeben.