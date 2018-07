Obligationen der Mitteldeutschen Stahl

Ich möchte Sie auf ein Papier aufmerksam machen, das in der Vergangenheit völlig stiefmütterlich behandelt worden ist. Es handelt sich um die 4 v. H. Mitteldeutsche Stahlwerke Obl. v. 1941.

Dieses Papier notiert zur Zeit mit etwa 20 v. H. von dem 10:1 auf DM umgestellten Nominalbetrag. Die Anleihe unterlag der Wertpapierbereinigung, ist schon lange bereinigt und soviel ich weiß, ist sie die einzige Anleihe, die noch nicht geregelt ist. Die Anleihe ist m. E. unberechtigt „auf Eis“ gelegt. Man fragt sich, warum sorgt die Dresdner Bank als Anleihe-Treuhänderin nicht für die Regelung der Anleihe? Hat sie sich bei Ausgabe der Anleihe nicht dafür verbürgt die Rechte der Obligationäre zu wahren?

Soweit ich unterrichtet bin, haben die Mitteldeutschen Stahlwerke in der Bundesrepublik bei der Maximilianshütte und bei der Harpener Bergbau AG Beteiligungen, die voll zur Rückzahlung und Bedienung der Anleihe ausreichen würden.

R. B., Lindau

Antwort: Die von Ihnen angeschnittene Frage hat eine juristische und eine moralische Seite. Rechtlich liegen die Dinge so, daß eine Rückzahlung und Bedienung der Anleihe nicht gefordert werden kann. Für die Anleihe von 29,4 Mill. RM haftet – und zwar im Wege einer Gesamtsicherungshypothek – der Werkbesitz sowie das Bergwerkseigentum der Mitteldeutschen Stahlwerke. Beides befindet sich jedoch im Gebiet der Sowjetzone und ist enteignet worden. Die seinerzeit bestehenden Beteiligungen der Gesellschaft an der Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte und der Harpener Bergbau AG sind 1943 anläßlich der Umwandlung der Mitteldeutschen Stahlwerke AG in eine GmbH auf die Friedrich Flick KG übergegangen. Die im Zusammenhang der Umwandlung von Mittelstahl vorgenommenen Besitzübertragungen an die Friedrich Flick KG hatten zwar zur Folge, daß von den 29,4 Mill. RM Gesamtsicherungshypothek dann nominell 9 Mill. RM auf die Friedrich Flick KG entfielen; diese 9 Mill. RM standen jedoch auf die nunmehr der Friedrich Flick KG gehörenden Anlagen zu Buch, die ebenfalls in der Sowjetzone gelegen sind. Infolge der Enteignung auch dieser Anlagen ist also die gesamte Sicherungsbasis für eine Bedienung und Rückzahlung der gesamten Anleihe von 1941 genommen.

Wie aus einem Rundschreiben der Mitteldeutschen Stahlwerke GmbH, Berlin, vom November 1953 hervorgeht, besteht das außerhalb der sowjetischen Besatzungszone gelegene Vermögen der Gesellschaft aus verhältnismäßig unbedeutendem Splitterbesitz, der für die Gläubiger eine rechnerisch völlig unzulängliche Quote ergeben würde und außerdem auch nicht realisierbar wäre. In dem erwähnten Rundschreiben heißt es weiter, daß die Benachrichtigung an die Inhaber der 4 v. H. Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft nach Abstimmung und im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz, Düsseldorf, erfolgt ist.

Die juristische Seite liegt also völlig klar. Danach gehören die Obligationen der Mitteldeutschen Stahlwerke zu den sogenannten Ost-Werten, die an der Börse – handelt es sich um Papiere, die sich auf Vermögenswerte des sowjetischen Besatzungsgebietes beziehen – zwischen 8 und 30 v. H. genannt werden. Eine andere Frage ist es allerdings, ob man sich in diesem Falle allein auf die juristischen Fakten berufen oder ob man nicht besser nach einem Kompromiß suchen sollte, der den Obligationären eine günstigere Position bringt. Daß es Gesellschaften gibt, die sich ihren Ruf am Kapitalmarkt etwas kosten lassen, hat die Angelegenheit Hydrierwerke Pölitz gezeigt. Auch hier bestand keine rechtliche Verpflichtung zur Regelung ihrer Anleihen – und sie wurde dennoch vorgenommen. Bei den inzwischen im Verhältnis 10 : 1 abgewerteten Obligationen der Mitteldeutschen Stahlwerke handelt es sich um einen Betrag von knapp 3 Mill. DM, der ausreichen würde, um die Angelegenheit aus der Welt zu schaffen.