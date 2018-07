Von Dieter E. Zimmer

Sollten wir alle Literatur an ihren Gipfelleistungen messen? Sie verwöhnen, und leicht kann es geschehen, daß der, der von der Frucht des Vollendeten gekostet hat, auf der Suche nach dem seltenen und beglückenden Erlebnis des Außerordentlichen das Gute übersieht. So entginge ihm beispielsweise

Margaret Benaya: „Der brennende Wind“; deutsch von Kurt Heinrich Hansen; R. Piper & Co. Verlag, München; 303 S., 15,80 DM.

Es ist ein Roman, der sich wohl nicht auf jenem schwindeligen Grat der Vollkommenheit bewegt, auf dem jede Einzelheit kostbar und unvertauschbar wäre. Aber er verdient es, sehr ernst genommen zu werden.

Er kommt, und das macht gespannt, aus Israel. Margaret Benaya, gebürtige Amerikanerin und mit einem israelischen Offizier verheiratet, beschreibt in diesem ihrem Erstling ein Armeelager in der Negev-Wüste im Süden des Landes. Daß die Beschreibung zutrifft: man hofft es am Ende nicht, man fürchtet es.

Denn so haben wir es aus Israel nicht erwartet. Wenn irgendwo noch wirkliche Lust am Aufbau und Vertrauen selbst in den Sinn des Kampfes besteht, dann, meinten wir, in Israel. Mit um so größerer Betroffenheit lesen wir: „Wir waren aufgewachsen und hatten von einem Staat geträumt, und jetzt hatten wir ihn, mit allem, was dazugehört: Schwarzmarkt, Grenzstreitigkeiten, private Enttäuschungen, öffentliche Korruption und die Hysterie der Politiker: nichts gelöst, nichts, nicht die geringste Möglichkeit einer Lösung.“

Dazu ein zweites. Ganz unmißverständlich sagt Margaret Benaya, was bei uns nach den Kriegsschrecken niemand auszusprechen wagte: daß der Mann Gefallen finde am Kriegerischen auch in seiner modernen Form. „Die meisten haben Freude daran – der Geruch von Blut erregt sie, das Töten ist eine uralte, ehrenwerte – Kunst... Triumph steht in ihren Gesichtern geschrieben: sie leben, sie haben gekämpft und getötet und zerstört, sie haben es überstanden und sind zurückgekommen. Der einzelne fühlt sich in seiner Individualität bestätigt... Und vielleicht geht es viel weiter zurück, zurück auf ein tiefes Bedürfnis nach Kampf, nach Sieg und Verherrlichung.“