Mit der Herstellung eines freien internationalen Kapitalmarktes ist man ein gutes Stück vorwärts gekommen. Die Republik Österreich begibt eine 5 1/2 v. H. Dollar-Anleihe zum Ausgabekurs von 96 v. H. Die Emission erfolgt in den USA; untergebracht wird die Anleihe aber zum größeren Teil in Europa. Zehn Millionen werden in der Bundesrepublik und ein etwa halb so großer Betrag in London zur Zeichnung aufgelegt. Es gibt also im internationalen Kapitalmarktbereich wieder ein einheitliches Zinsniveau. Nur in der Schweiz ist der Zinssatz niedriger.

Wien erblickt in dieser Auslandanleihe einen Test dafür, daß Österreich in der internationalen Finanzwelt wieder als kreditfähig gilt und ihr Vertrauen für seine Wirtschaft und für seine politische Zukunft besitzt.

Die Anleiheerlöse dienen, je zur Hälfte, dem Ausgleich des defizitären außerordentlichen Staatshaushalts und dem Ausbau der österreichischen Wasserkraftwerke, für die die Weltbank eine weitere Anleihe von 25 Mill. US-Dollar zur Verfügung stellt. Die deutsche Energiewirtschaft ist an dem projektierten Wasserkraftwerk Aschach stark interessiert. Das hat den deutschen Geschäftsbanken den Entschluß zur Übernahme eines so großen Anleiheteilbetrages erleichtert. Der Ausbau der Alpen-Wasserkraftwerke ist besonders für Österreich wichtig. Sie bilden das Fundament für den Ausbau der österreichischen Großindustrie. Auf sie ist das Land angewiesen, wenn es die Hypothek, die aus den Verpflichtungen des Staatsvertrages resultiert und seine Auslandverschuldung abtragen will, ohne daß darüber der Wohlstand der Bevölkerung leidet. Das eigentliche Positivum dieser internationalen Anleihe aber ist darin zu erblicken, daß eine politisch bedeutungsvolle Aufgabe mit marktkonformen Mitteln gelöst wird und für sie nicht der Steuerzahler in Europa und USA in Anspruch genommen werden muß. Rlb.