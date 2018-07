hst./Bielefld

Der Mann am Auskunftsschalter des Keiner Hauptbahnhofs schaute verständnislos. „Sennestadt? Noch nie gehört. Nee, junger Mann, das steht nicht in meinem Verzeichnis. Die Stadt gibt es nicht!“

Ich löste „bis Bielefeld“. Dort sollte es irgendwo sein. Im Verkehrsamt zu Bielefeld wußte man, daß es eine Sennestadt gibt. Über die Frage, wo die Stadtverwaltung sitzt, gab es allerdings Meinungsverschiedenheiten. „Hier in Bielefeld“, sagten die einen. „Draußen in der Sennestadt“, sagten die anderen.

Schließlich stellte sich heraus, daß es noch keine Stadtverwaltung gibt, sondern vorerst nur eine Sennestadt-GmbH in Sennestadt. Die Stadt existiert, aber kommunalpolitisch gibt es sie noch nicht.

Der Bus hielt nach vierzig Minuten vor einem kleinen See. „Hier sind sie im Zentrum der Sennestadt sagte der Schaffner und deutete \age in den Nebel. Auf dem lehmigen, regennassen Weg, der um den See herumführt, traf ich einen alten Mann. Er besah sich sein lehmbespritztes Fahrrad und seine schmutzigen Schuhe und fluchte leise vor sich hin: „Die Frau wird wieder schön schimpfen!“

Nein, meinte er dann, er wohne noch nicht in der neuen Stadt. „Ich will mir nur mal anseien, wie es hier vorangeht.“ Er deutete auf eine Baustelle auf der anderen Straßenseite und sagte andächtig: „Das wird das Kino. Es soll schon im Dezember fertig sein.“ Ich ging weiter, immer vorsichtig am Straßenrand entlang. Auf dem breiten Weg schaukelten Lastwagen und Personenautos durch die Schlaglöcher. Maschinen ratterten, Kräne lärmten, Bagger wühlten in der Erde. Bauarbeiter saßen pfeifend und singend auf den Dächern. Eine Stadt entsteht aus dem Nichts.

Vorerst braucht man noch viel Phantasie, um sich die künftige Herrlichkeit vorstellen zu können. Die Stadt ist noch sehr jung. Es wohnen erst 1000 Menschen dort, und es werden noch drei Jahre vergehen, bis sie fertig ist. Vor Tier Jahren stand noch kein Haus dort. Da war es ein 3,6 Quadratkilometer großes Stück sandigen und unfruchtbaren Bodens mit ein paar armseligen Bauernkaten darauf.