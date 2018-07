Inhalt Seite 1 — Konversationsstück als Tragödie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Günter Blöcker

Aller Stolz auf die Produktion des eigenen Landes und der eigenen Gegenwart, so berechtigt oder unberechtigt solcher Stolz auch sein mag, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß die eigentliche literarische Bedeutung der fünfziger Jahre in Deutschland in etwas anderem liegt, nämlich in der Wiederherstellung unseres Kontakts mit der modernen Weltliteratur. Man sollte darüber nicht mit hochmütigem Achselzucken und der nicht sonderlich intelligenten Floskel vom „Nachholbedarf“ hinweggehen. Nicht nur, daß es ein Glück ist, wieder literarische Weltluft atmen zu dürfen – es ist auch nützlich. Durch die fremden Literaturen blicken wir auf die eigene. Die Aufmerksamkeit, die wir einem Proust, einer Virginia Woolf, einem Musil, Paul Valéry oder Joyce zuwenden, gilt mittelbar auch uns. Eingebettet in die weltschaffende Gemeinsamkeit eines übernationalen literarischen Geistes, gelangen wir zum Bewußtsein unserer selbst.

So gesehen, sind Unternehmen wie Suhrkamps Proust-Übersetzung und Kiepenheuers unermüdliche Bemühung um Henry James’ Großtaten auch im Hinblick auf unser eigenes literarisches Dasein. Wobei die James-Übersetzung zumindest moralisch noch höher zu veranschlagen ist. Proust war schon lange ein lockendes Ziel, James dagegen war ein unbekannter Kontinent. Nach einigen zaghaften Einbürgerungsversuchen noch in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war die deutsche Selbstgenügsamkeit mit einer beinahe schon grandios zu nennenden Blindheit jahrzehntelang an dem Riesen James vorübergegangen. Erst nach 1945, als das spannungsreiche Wechselspiel zwischen Europa und Amerika, das bei James, dem zum britischen Untertan gewordenen Amerikaner, eine so große Rolle spielt – erst als dieses Wechselspiel uns unmittelbar zu betreffen begann, trat dieser Autor, mehr als ein Menschenalter nach seinem Tode, nachdrücklicher in das deutsche Blickfeld. Zunächst (1949) mit der kleinen, noch von Karl Lerbs meisterlich übersetzten Erzählung „Der Altar der Toten“. Dann, ein Jahr später, mit dem großen, zentralen Roman „Das Bildnis einer Dame“; und seit 1954 in rascher Folge mit den Romanen „Prinzessin Casamassima“, „Maisie“ und „Die Gesandten“. Hinzu kamen außerhalb der Kiepenheuer-Ausgabe die Erzählungen „Eine gewisse Frau Headway“ und „Die sündigen Engel“ (beide bei Biederstein) sowie „Die Erbin von Washington Square“ (im Verlag der Arche).

Das ist ein schon recht stattlicher Katalog, der jetzt um eine Auswahl aus den Erzählungen vermehrt wird –

Henry James: „Erzählungen“; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 526 S., 21,– DM.

Es entspricht dem Gesamtwerk von James, daß eine beträchtliche Zahl der hier zusammengestellten Erzählungen Künstlergeschichten sind. Einer gewissen Ästhetik, die gerne das Wort „Welthaltigkeit“ im Munde führt, pflegt dies Anlaß zu Beanstandungen zu sein. Je kärglicher der eigene Weltbesitz und je hinfälliger das eigene Weltgefühl, desto markiger erklingt aus manchen Literatenklausen der Ruf nach „Leben“. Wobei nicht einzusehen ist, weshalb „Welt“ und „Leben“ sich nur oder gerade auf der Transportarbeiter- oder der Ingenieursebene offenbaren sollen. Ein Dichter kann die Welt ergreifen, an welchem Zipfel er will – es wird immer die ganze Welt sein. Jedes Milieu, auch das esoterischste, wird für einen Erzähler von James’ Kapazität „total“.

Wenn Henry James in einer kleinen Geschichte mit dem Titel „Das einzig Wahre“ die Erfahrungen schildert, die ein Maler mit seinen Modellen macht, wenn er den verwirrenden Tatbestand beschreibt, daß dieser Maler von einem recht vulgären Mädchen zur Darstellung höheren Menschentums inspiriert wird, während zwei andere Modelle, die aus der besten Gesellschaft stammen und also das „einzig Wahre“ nicht nur posieren, sondern sind, seine künstlerischen Fähigkeiten lähmen, dann ist das gewiß ein sehr subtiles ästhetisch-psychologisches. Problem, aber auch sehr viel mehr. Die Frage nach dem „einzig Wahren“ überhaupt wird gestellt und die stupide Selbstverständlichkeit, mit der es sich als gesell-– schaftliche Kategorie präsentiert, mit der stillen Radikalität ironisiert und ad absurdum geführt, die den vermeintlichen Traditionalisten James zu einem so überraschungsreichen Autor macht.