Für den Kulturpessimisten wäre dies ein Anlaß zur Klage: die vier Schallplatten, die sich

nennen. Unser Pessimist würde sagen, daß nun also auch die Kinder schon keine Geschichten mehr von den Müttern und Vätern oder von der guten Großmutter erzählt bekommen, sondern daß sie sich ihre Märchen auf den Plattenspieler auflegen.

Ich habe die Platten (Rumpelstilzchen, Kalif Storch, Der kleine Hävelmann, Die Bremer Stadtmusikanten) Kindern vorgespielt – es versteht sich, daß die Aufnahmen technisch einwandfrei und die Sprechrollen mit guten Sprechern besetzt sind – und machte immer wieder dieselbe Entdeckung. Erst lauschten die Kinder mit gespannter Aufmerksamkeit der Erzählung auf den Spielplatten. Aber dann, wenn die Platte abgelaufen war, war doch noch die eine oder andere Erläuterung nötig. Und wenn alle vier Platten gespielt waren, hatten sich die Kinder so in die Welt des Märchens versenkt, daß sie mehr hören wollten.

Ich will nun nicht gerade in den Fehler der Optimisten verfallen, die auch immer nur eine Seite sehen und behaupten, daß eine Märchenplatte im Haus die erzählende Großmama nicht nur ersetzt, sondern nötiger macht als je zuvor. Aber ich möchte doch solche Eltern warnen, die aus Zeitmangel Geschichten nicht erzählen, sondern die Märchenschallplatten ihren Kindern auf den Weihnachtstisch legen. Es könnte sein, daß der Effekt genau entgegengesetzt ist, daß die Kinder gerade nach dem Anhören der Platten von den Eltern Märchen erzählt bekommen wollen.

Aber im übrigen ist die „Märchenplatte“ ja gar nicht so neu. Seit Jahrzehnten gibt es den Kinderfunk, in dem ebenfalls Märchen erzählt werden. In neuester Zeit ist das Fernsehen hinzugetreten mit einem zumindest in der Quantität reichen Programm für die Kleinen. Mit den Märchenplatten, die ein Stück Technik sind, ist es wie mit aller anderen Technik auch: Sie sind von Übel, wenn wir oder unsere Kinder uns von ihnen unterkriegen lassen, aber eine echte Bereicherung, wenn wir sie in unser persönliches Leben nach unserem Bedarf einfügen. Paul Hühnerfeld