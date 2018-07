Alle Jugendlichen sollen jetzt im Betrieb arbeiten, auch die Söhne der Manager

Von Wolf gang Leonhard

Lernen, lernen und nochmals lernen!“ Dieser Ausspruch Lenins stand in weißen Buchstaben auf rotem Grund in deutscher Sprache am Eingang der Schule in der Kropotkinstraße 12, die ich als Vierzehnjähriger besuchte. Als ich im Jahre 1938 in eine russische Schule überwechselte, sah ich dieselbe Losung wieder – diesmal auf Russisch.

Die Sowjet-Schule der Stalin-Ära war eine reine Lernschule. Die ersten sieben Jahre waren obligatorisch für alle. Die letzten drei Klassen (die 8., 9. und 10.) waren vor allem darauf ausgerichtet, die Schüler für die Hochschulen und Universitäten vorzubereiten. Die Hochschulen organisierten zu jener Zeit sogar „Tage der offenen Tür“ und luden die Schüler der letzten Klassen ein, um für „ihre“ Hochschule zu werben; sogar Vertreter einzelner Hochschulen kamen in die Schulen, um uns zu überreden, bei ihnen einzutreten.

Das Schulsystem war damals einheitlich und einfach. Lehrbücher, Lehrpläne, ja sogar Instruktionen für jede einzelne Unterrichtsstunde waren für alle Schulen der UdSSR – von Minsk bis Wladiwostok – identisch. Auch der Unterricht in den nichtrussischen Republiken erfolgte nach Lehrbüchern, die wörtlich mit den russischen übereinstimmten. Der Charakter der Lernschule kam in einer Unzahl von Prüfungen zum Ausdruck, die jeder Schüler am Ende des Schuljahres abzulegen hatte. Auch hier wieder zentralistische Einheitlichkeit: am gleichen Tage, zur gleichen Stunde fand die gleiche Prüfung mit den gleichen Fragen statt, die vorher in versiegelten Kuverts an alle Schulen der UdSSR versandt worden waren.

Das Schulsystem der Stalin-Ära

Die einzige Gabelung trat nach Ende der Siebenjahresschule ein. Entweder konnte der nun 15–16jährige drei weitere Klassen besuchen – die 8., 9. oder 10. – oder ein dreijähriges „Technikum“, eine Art mittlerer Fachschule, mit dem Schwergewicht auf einem bestimmten Gebiet – Chemie, Physik, Medizin oder auch einer Fremdsprache. Beide Wege führten letzten Endes zur Hochschule. Hatte der Absolvent den ersten beschritten, so konnte er jede Hochschule der UdSSR besuchen, mußte allerdings den Nachteil in Kauf nehmen, keine Vorkenntnisse für seine bestimmte Fachrichtung zu besitzen. Der Absolvent des Technikums hatte zwar diesen Vorteil, konnte aber auf der anderen Seite nur in einer Hochschule desselben oder eines angrenzenden Wissenszweiges eintreten.